Google Assistant inizia a testare l’interfaccia della nuova generazione

Come vedere la cronologia delle richieste fatte a Google Assistant : Una delle peculiarità maggiori degli assistenti vocali e più in particolare di Google Assistant, risulta essere la capacità di memorizzare le richieste fatte dall’utente e di sfruttarle per garantire risposte più accurate e personali. Ciò leggi di più...

Come creare frasi da far ripetere a Google Assistant : L’intelligenza artificiale che l’azienda di Mountain View è riuscita a sviluppare con Google Assistant è un qualcosa di davvero sorprendente. Tuttavia, in determinati casi, il singolo utente potrebbe voler personalizzare ancora di più l’esperienza di leggi di più...

Dal Regno Unito arriva la notizia dell'introduzione del supporto a Google Assistant per gli smart speaker Sonos One e Sonos Beam. Ecco tutti i dettagli

Oggi, 1 luglio, è l'International Joke Day, la giornata internazionale degli scherzi, e Google non se n'è dimenticata: ecco alcune delle barzellette e delle freddure più divertenti raccontate da Google Assistant.

L'App Google si aggiorna alla versione 10.16 per i beta tester con tante novità per Google Assistant e l'introduzione di due nuove modalità.

Come collegare Netflix a Google Assistant per riprodurre contenuti sulla TV : Con l’arrivo di Netflix in Italia, molti utenti registrati alla piattaforma hanno completamente rivoluzionato il modo di visionare film e serie TV. Come ben saprete infatti, il servizio è disponibile su vari dispositivi Come smartphone, leggi di più...

All’avanguardia l’assistenza Optima Italia con Google Assistant e Ellen : prossimo obiettivo Alexa : Un passo avanti rispetto alla concorrenza per l'assistenza Optima Italia, non c'è dubbio. La multi-utility che fornisce servizi di energia, telefonia, connessione fissa e mobile è la prima in Italia ad integrarsi con Google Assistant. Il sodalizio è possibile grazie all'implementazione dell'assistente virtuale dotato di intelligenza artificiale Ellen, pronto a rispondere alle richieste dei clienti. Da tempo Optima Italia è impegnata in un ...

Optima Italia ha annunciato l'arrivo dell'integrazione con Google Assistant e il lancio dell'assistente virtuale Ellen dotato di intelligenza artificiale.

Tripit integra ora il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa. L'assistente di Amazon arriva anche su Android TV, a partire dai modelli Sony Bravia.

Nelle scorse ore il team di Google Assistant ha aggiunto il supporto per i robot intelligenti (Mop). Scopriamo insieme come funzionerà e cosa offrirà

Google Assistant ne sa una più del diavolo, almeno in ambito medico dove surclassa in quanto a formazione sia Amazon Alexa, sia Siri di Apple secondo un recente studio.

A otto mesi di distanza dalla sua promessa, Google conferma che porterà Google Assistant su tutti i Chromebook a partire da ChromeOS 77.

Basta avere la posizione abilitata sul proprio telefono e chiedere a Google Assistant di ricordare dove si è parcheggiato e questi registrerà le coordinate GPS.

Passano i giorni ed il lancio della release definitiva di Android Q si avvicina. Conseguentemente Google spinge sull'acceleratore per adeguare tutti i suoi servizi alla modalità scura, che sarà una delle principali attrattive portate al debutto dalla decima incarnazione del robottino verde. Alcune ore fa abbiamo raccontato come la versione 10.4.3 beta dell'app Google, e