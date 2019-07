Formula 1 | la McLaren riparte da Carlos Sainz e Lando Norris | line-up confermata anche

Formula 1 – Hamilton snobba anche i record : “il primato della McLaren non mi interessa - io corro sempre per vincere” : La Mercedes potrebbere raggiungere le 11 vittorie in 11 gare che la McLaren riuscì a mettere in fila nel 1988: Lewis Hamilton però preferisce pensare solo alla vittoria Stagione da record per la Mercedes che nelle prime gare del campionato ha dominato in lungo e in largo. I numeri sono incredibili: 8 vittorie in 8 gare, 6 doppiette (50 totali) su 8 possibili, 10 successi consecutivi e il record di 11 vittorie su 11 della McLaren del 1988 ...

Formula 1 - la McLaren svela il futuro di Fernando Alonso : il team principal Seidl esce allo scoperto : Il team principal della McLaren ha sottolineato come Fernando Alonso quest’anno non gareggerà in Formula 1 Messo in tasca il titolo del WEC e archiviata la 500 Miglia di Indianapolis, Fernando Alonso adesso è libero da qualsiasi impegno se non quello di ambasciatore per la McLaren. AFP/LaPresse Nelle scorse settimane si è vociferato di un suo ritorno sulla monoposto del team di Woking per sostituire uno tra Norris e Sainz, ma il team ...

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1/ Gp Francia : pole Hamilton - Vettel dietro le McLaren! : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 per il Gp Francia 2019 a Le Castellet: Hamilton in pole position, Leclerc terzo e Vettel dietro le McLaren.