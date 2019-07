Fariba Tehrani parla dell’addio tra Francesco Monte e Giulia Salemi

Francesco Monte - Giulia Salemi - parla Fariba Tehrani : "Mia figlia mi ha impedito di darle consigli" : L'estate 2019 verrà ricordata dagli amanti del gossip tricolore come la stagione dell'addio tra Francesco Monte e Giulia Salemi, con il tronista e la modella italo-palestinese che si sono conosciuti all'interno della terza edizione del Grande Fratello Vip.Fariba Tehrani, madre di Giulia che ha fatto capolino durante il reality show in salsa celebrity, ha fatto capire che la figlia non voleva interferenze genitoriali in questa ...

Giulia Salemi e Francesco Monte : le dure parole di Fariba Tehrani : Fariba Tehrani rompe il silenzio su Giulia Salemi e Francesco Monte Francesco Monte e Giulia Salemi, come sapranno tutti a menadito, si sono lasciati. Lui, oltretutto, in base agli ultimi gossip circolati in rete, pare abbia già voltato pagina, iniziando a frequentare un’altra ragazza. Ma non è finita qua perchè anche Fariba Tehrani ha voluto dire la sua su tutta questa faccenda in un’intervista rilasciata al settimanale Spy. Cosa ha ...

Uccisi il fratello e il nipote di Fariba Tehrani - la madre di Giulia Salemi : “Ignoto l’assassino” : Fariba Tehrani condivide su Instagram il dolore per la morte del fratello e del nipote, Uccisi in circostanze non ancora chiarite. La Tehrani racconta su Instagram quanto sarebbe accaduto e chiede a quanti la seguono di pregare per i suoi cari: “Mio nipote è stato ucciso, qualche anno fa. Non sappiamo chi l’ha ucciso. Anche suo padre, mio fratello, è stato ucciso un anno prima di suo figlio. Presumiamo che il figlio avesse scoperto l’identità ...