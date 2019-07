Contro gli abusi sugli abusi

Assomusica Contro il biglietto nominale - l’incubo di fan e addetti ai lavori tra costi e code estenuanti : Assomusica contro il biglietto nominale, convoca una conferenza stampa e spiega il suo punto di vista. Gli organizzatori e i produttori di spettacoli di musica dal vivo, riuniti in Assomusica, denunciano le contraddizioni della proposta. Il pubblico pagante sarà costretto ad affrontare molti più disagi, a partire dall'aumento dei prezzi dei biglietti per proseguire con la necessità di pagare il cambio nominativo per concludere con le code ...

Barella all’Inter - nuovo inContro con il Cagliari : affare da 45M più bonus : nuovo incontro di mercato tra Inter e Cagliari per Barella: i club hanno trovato un’intesa intorno ai 45 milioni più bonus, da discutere i dettagli.“powered by Goal”Inter e Cagliari provano a chiudere la trattativa per il trasferimento di Nicolò Barella in nerazzurro. Dopo le tante parole spese nelle scorse settimane riguardo il futuro del centrocampista sardo, il suo approdo alla corte di Antonio Conte ora pare davvero a un passo.Nel ...

Firenze - deputato di Fratelli d’Italia vince causa Contro i Renzi : gli erano stati chiesti 100mila euro per frasi in interrogazione : Non dovrà risarcire 100mila euro alla Eventi 6, la società di Rignano sull’Arno di proprietà della famiglia Renzi, in base al principio dell’insindacabilità delle opinioni espresse da consigliere regionale. Anche se sotto forma di interrogazione. È per questo che il deputato di Fratelli d’Italia ed ex consigliere regionale della Toscana, Giovanni Donzelli, non dovrà pagare 100mila euro alla famiglia Renzi per aver denunciato in consiglio ...

Vitalizi - Luigi Di Maio : Cassazione boccia il ricorso degli ex parlamentari Contro i tagli : Esulta il capo politico Luigi Di Maio per la decisione della Cassazione, che ha bocciato i ricorsi presentati dagli ex parlamentari contro i tagli ai Vitalizi: "Con l'eliminazione dei Vitalizi si risparmiano 280 milioni, tra Camera e Senato, a legislatura". Ora però la palla potrebbe passare al Consiglio di Giurisdizione della Camera, legittimato "a sollevare questioni di legittimità costituzionale".

Vitalizi - Cassazione dichiara inammissibile ricorso di ex parlamentare Contro tagli. Di Maio : “Via 280 milioni di privilegi” : Le sezioni unite civili della Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un ex parlamentare contro il taglio dei Vitalizi deciso nei mesi scorsi dall’ufficio di presidenza della Camera. Secondo i giudici di piazza Cavour, le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura dell’indennità parlamentare e degli assegni Vitalizi per gli ex parlamentari “non possono che essere decise dagli organi ...

Wimbledon – Pliskova ko agli ottavi : fatale il derby-maratona Contro Karolina Muchova : Karolina Pliskova sconfitta agli ottavi di finale di Wimbledon: la tennista ceca eliminata dalla connazionale Muchova dopo 3 ore di match al terzo set Karolina Pliskova dice addio a Wimbledon. La tennista ceca, considerata una delle favorite della parte bassa del tabellone, è stata sconfitta dopo 3 ore e 18 minuti di match dalla connazionale Karolina Muchova, numero 68 del ranking WTA. Pliskova, numero 3 del modno, si è presa il primo set ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 8 luglio 2019 : Alberto spietato Contro Roberto e Filippo : Alberto ha intenzione di giocare sporco contro Roberto e Filippo mentre Vittorio entra in crisi quando sua madre sembra non gradire la presenza di Alex nella sua vita.

Ong - Meluzzi : 'In Australia sarebbero state mitragliate - c'è un piano Contro l'Italia' : Il dibattito relativo all'attività delle Ong continua a restare vivo. Tra le voci che manifestano il punto di vista maggiormente critico nei confronti delle organizzazioni non governative c'è sicuramente quella di Alessandro Meluzzi. Lo psichiatra, criminologo e ormai noto opinionista televisivo, ha rilasciato un'intervista a Lo Speciale Giornale, in cui elabora concetti particolarmente duri e forti nei confronti delle imbarcazioni che ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - Nadal avanti due set Contro Sousa - cresce l’attesa per Federer-Berrettini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

Marco Liorni marito e padre : l’inContro con la moglie e il rapporto con i figli : Marco Liorni sta conquistando il pubblico di Rai 1 con Reazione a Catena ma non perde tempo per donare amore alla moglie Giovanna e ai suoi tre figli Marco Liorni sta conquistando sempre più il pubblico di Rai 1 con il game show estivo, Reazione a Catena. La trasmissione sta incassando un grande successo, grazie […] L'articolo Marco Liorni marito e padre: l’incontro con la moglie e il rapporto con i figli proviene da Gossip e Tv.

Diabete tipo 1 : studio su microinfusore di insulina - tiene sotto Controllo l’ipoglicemia : Medtronic plc (NYSE: MDT), leader mondiale in tecnologie, servizi e soluzioni mediche, ha annunciato la pubblicazione su The Lancet Diabetes & Endocrinology1 dello studio SMILE – Study of MiniMed 640G Insulin Pump with SmartGuardTM in prevention of Low Glucose Events in adults with Type 1 Diabetes (studio sul microinfusore di insulina MiniMed 640G con funzione SmartGuard nella prevenzione di eventi ipoglicemici in adulti con Diabete di ...

Supervivientes Cristiano Malgioglio Contro Violeta : Cristiano Malgioglio è sbarcato in Spagna dove è stato ospite di “Supervivientes”, edizione iberica de “L’Isola dei Famosi” per supportare la sua amica Isabel Pantoja. In studio ha dovuto fare i conti con l’influencer Violeta Mangrinan, nota per aver avuto un degli atteggiamenti molto privati davanti alle telecamere con l’ex tronista Fabio Collaricchio. Malgioglio in studio ha difeso la cantante e attrice gitana Isabel Pantoja costretta ad ...

WhatsApp - novità con gli aggiornamenti : dark mode e doppio Controllo destinatario : novità in arrivo per WhatsApp, una delle applicazioni di messaggistica più usate al mondo. Nei prossimi mesi sono previsti aggiornamenti che miglioreranno e cambieranno in molte cose la chat. aggiornamenti WhatsApp: modalità notte e pubblicità WhatsApp sta lavorando ad alcuni aggiornamenti che saranno disponibili nei prossimi mesi, si spera appena dopo la stagione estiva. Ci sarà la dark mode, l'inserimento della pubblicità, il doppio controllo ...

BEAUTIFUL/ Anticipazioni settimanali 8-12 Luglio : Katie e Brooke allo sContro? : BEAUTIFUL, Anticipazioni settimanali 8-12 Luglio: Brooke stia passando un momento difficile perché Ridge ha comunicato che si finanzierà la linea di Steffy...