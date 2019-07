Bimba appoggia la mano su un parapetto luminoso e resta folgorata | era in vacanza con i

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) Dopo l’incidente nel quale è rimasta coinvolta mentre si trovava in un resort del Maryland, Zynae Green, 7 anni, dovrà passare il resto della vita su una sedia a rotelle e non potrà muoversi, parlare o nutrirsi autonomamente. A riportare la notizia è il Washington Post: la bambina si trovava all’MGM National Harbour Resort di Oxon Hill quando ha messo lasu una specie di. Il led, difettoso, le ha trasmesso una forte scossa elettrica e Zynae è andata in arresto cardiaco. Trasportata d’urgenza in ospedale, alla bambina è stata salvata la vita ma le conseguenze saranno permanenti. Il led faceva passare una quantità di energia 10 volte maggiore rispetto a quella considerata normale. Zynae si trovava incon i genitori e il fratello maggiore. FQ Magazine Ex fantina muore per ...

