Uomini e Donne | Ludovica Valli dopo Federico ha una nuova frequentazione ma non fa nomi

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) In queste ultime ore, tramite il suo profilo Instagram, l'ex tronistaha spiegato i motivi della rottura con l'ex fidanzato, nonché ex personal trainer: la coppia non era più in sintonia e, di conseguenza, proseguendo nel rapporto si è resa conto di non avere le stesse esigenze, gli stessi desideri. La 22enne emiliana ha spiegato: "Per quanto ci possa essere l'amore, se due innamorati prendono strade diverse non ha senso rimanere insieme facendosi del male, perché si hanno diverse concezioni di vita e desideri differenti". Ha precisato di voler ancora bene ama di rendersi conto di desiderare delle cose dalla vita in cui oggi le persone difficilmente credono: "Io so cosa voglio, voglio una famiglia, quindi o si sta insieme per costruire un futuro insieme, una famiglia con dei bambini, con dei valori, oppure non si va da nessuna parte". E alla domanda se c'è un ...

matteosalvinimi : Non smetterò mai di ringraziare le nostre donne e i nostri uomini in divisa per il loro immenso lavoro quotidiano a… - matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza in particolare, visto che p… - luigidimaio : Un nostro poliziotto è stato accoltellato a Roma mentre svolgeva come ogni giorno il suo lavoro. in questo momento… -