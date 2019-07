Un arco sul sarcofago | la sfida per «salvare» Chernobyl inizia ora

A 50 anni dallo storico sbarco sulla Luna - il satellite della Terra sarà protagonista al Circo Massimo : A 50 anni dall’impresa dell’Apollo 11, nell’area archeologica del Circo Massimo, mercoledì 10 luglio dalle ore 20.30 alle 24.00, rivivrà la corsa alla Luna che culminò il 20 luglio 1969 con lo storico alLunaggio nel Mare della Tranquillità. L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è a cura degli astronomi del Planetario di Roma Capitale in collaborazione con ...

The Astronaut Wives Club : su La7 la serie per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna : The Astronaut Wives Club Sono passati cinquant’anni dallo sbarco di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna e, al fine di celebrare l’importante evento, La7 trasmetterà, a partire da stasera alle 21.15, The Astronaut Wives Club, la miniserie prodotta da ABC che racconta la nascita del progetto spazio dal punto di vista delle mogli dei Mercury Seven, ossia i primi scienziati che hanno lavorato ad un programma di ricerca, sostenuto ...

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - in 19 arrivano sull'isola : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) - nuovo sbarco nella notte a Lampedusa. Un'imbarcazione con 19 persone a bordo è stata intercettata da una motovedetta dei carabinieri a poche miglia dal porto dell'isola. I Migranti sono stati portati sull'isola e trasferiti nell'hotspot di Contrada Imbriacolo già "al co

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - in 19 arrivano sull’isola : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) – nuovo sbarco nella notte a Lampedusa. Un’imbarcazione con 19 persone a bordo è stata intercettata da una motovedetta dei carabinieri a poche miglia dal porto dell’isola. I Migranti sono stati portati sull’isola e trasferiti nell’hotspot di Contrada Imbriacolo già “al collasso”, come denunciato ieri dal sindaco Toto Martello. Ieri pomeriggio altri dieci Migranti erano ...

Venezia - nave da crociera sbanda e rischia di finire sulla banchina dopo San Marco. Autorità Portuale : “Verifica sui permessi” : Grandi Navi. Lido, Chioggia, Malamocco, Porto Marghera: tutti i progetti per tenere i “giganti” lontani da Venezia Incidente Venezia, transatlantico si scontra con battello. I ministri Toninelli e Bonisoli: “Stop grandi navi in laguna” La nave da crociera ‘Costa Delizia‘ ha ...

Venezia - nave da crociera sbanda e rischia di finire sulla banchina dopo San Marco. Bufera di grandine in città : La nave da crociera ‘Costa Delizia‘ ha rischiato di finire contro la riva oggi a Venezia, sbandando poco dopo San Marco. L’incidente sfiorato sarebbe stato dovuto alla forte Bufera di grandine e vento che ha colpito il capoluogo veneto. Secondo fonti della Capitaneria di Porto, la prua della nave sarebbe arrivata a sfiorare uno yacht ancorato in Riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di trasporto, ...

Poliziotti sfrattati e pro-ong : tutte le balle sullo sbarco della Alex : Giuseppe De Lorenzo La sinistra giova sull'emergenza: polziotti "sfrattati" dagli alloggi a Lampedusa e lacrime degli agenti. Ma qualcosa non torna Le notizie corrono, le voci si susseguono. Lampedusa si ritrova al centro dell'attenzione mediatica. La calma isola siciliana grazie (o per colpa) dello spirito buonista delle ong è metà di sbarchi non graditi al governo italiano. Di nuovo. Sul molo in questi giorni sono sbarcate la Sea ...

The Astronaut Wives Club su La7 - dall’8 luglio la miniserie in prima tv per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna : Per celebrare i cinquant'anni dallo sbarco sulla Luna, arriva The Astronaut Wives Club su La7: la miniserie in onda in prima visione a partire da lunedì 8 luglio per tre appuntamenti racconterà il percorso che ha portato la Nasa a scrivere la storia dell'umanità e cambiare per sempre la percezione dello Spazio. Dall'8 al 22 luglio, per 3 lunedì, La7 celebra il 50° anniversario della missione Apollo 11 che il 20 luglio 1969 portò i primi ...

Migranti - sbarco a Taranto : in 83 arrivano sull’isola dove c’è la base della Marina Militare. Gli scafisti riescono a fuggire : Sono sbarcati sulla prima isola che hanno trovato seguendo la rotta senza immaginare che in realtà si trattava di una base della Marina Militare. Sono 83 tutti di origine pakistana, i Migranti arrivati nelle scorse ore a San Pietro, una delle due piccole isole Cheradi che si trovano a qualche chilometro di distanza da Taranto. Non un’isola qualunque, ma una base della Marina nella quale, oltre alle strutture riservate della forza armata, è ...

Migranti - sbarco a Taranto : in 83 arrivano sull’isola dove c’è la base della Marina Militare. 12 minori non accompagnati : Sono sbarcati sulla prima isola che hanno trovato seguendo la rotta senza immaginare che in realtà si trattava di una base della Marina Militare. Sono 83 tutti di origine pakistana, i Migranti arrivati nelle scorse ore a San Pietro, una delle due piccole isole Cheradi che si trovano a qualche chilometro di distanza da Taranto. Non un’isola qualunque, ma una base della Marina nella quale, oltre alle strutture riservate della forza armata, è ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : tutta la verità sul caso Sea Watch III e sulla capitana Carola Rackete : È vero che l’Europa, questa volta, aveva pronta la procedura d’infrazione contro l’Italia? E’ vero che il Decreto dignità ha provocato, chi dice 100, chi dice 500, chi dice 80mila, chi dice un milione di nuovi disoccupati? È vero che la decisione del Gip di Agrigento di liberare Carola Rackete, la capitana della nave Sea Watch III, vuol dire che è assolta e non ha commesso reati, oppure, che ha commesso reati, ma è stata ...

Premio Giornalistico Antonio Maglio - vince Marco Brando con un’inchiesta sull’Europa pubblicata su FqMillenniuM : È il giornalista e scrittore genovese Marco Brando ad aggiudicarsi il Premio Giornalistico Antonio Maglio 2019 con la sua inchiesta sull’Europa “Meno male che siamo uniti. Dieci buone ragioni per non correre liberi e selvaggi”, pubblicata sul mensile “FqMillenniuM”, nel numero di dicembre 2018. Secondi classificati la giornalista e fotografa freelance Ilaria Romano, con il reportage sui migranti “Dentro e fuori dai ghetti, la vita ...

A 50 anni dallo sbarco sulla Luna - INAF organizza diversi eventi per ‘portare la Luna’ agli italiani : Luglio si preannuncia un mese veramente caldo, non solo per le temperature che stiamo raggiungendo ma per il numero di eventi che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) ha in programma per celebrare il nostro satellite naturale: l’eclissi parziale di martedì 16, il cinquantesimo anniversario della partenza dell’Apollo 11 e lo storico alLunaggio avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1969. Sono moltissimi gli eventi organizzati da ...

Gianmarco Onestini senza freni sulla De André. Ivana? “L’ex m’ha scritto” : Gianmarco Onestini a ruota libera su Francesca De André, il fratello Luca (“Quando è venuto col megafono mi è crollato il mondo addosso”) e Ivana Icardi (“Il suo ex mi ha scritto appena uscito dalla Casa”) Gianmarco Onestini si svela a 360 gradi. Il concorrente, che ha da poco concluso l’esperienza al Grande Fratello Nip, si […] L'articolo Gianmarco Onestini senza freni sulla De André. Ivana? “L’ex ...