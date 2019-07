Stasera in TV | i Film di Oggi Lunedì 8 Luglio 2019

Contrattempo : trama - cast e curiosità del film Stasera in tv su Rai 3 : Contrattempo: trama, cast e curiosità del film stasera in tv su Rai 3 stasera 8 luglio 2019 alle 21.20 su Rai 3 andrà in onda Contrattempo. La pellicola spagnola del 2016, il cui titolo originale è Contratiempo, è stata diretta da Oriol Paulo, regista noto al grande pubblico per film come El cuerpo e Durante la tormenta. Il lungometraggio ad alta tensione segue l’intricata storia di un uomo accusato di aver assassinato l’amante ...

Contrattempo film Stasera in tv 8 luglio : cast - trama - streaming : Contrattempo è il film stasera in tv lunedì 8 luglio 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Contrattempo film stasera in tv: cast La regia è di Oriol Paulo. Il cast è composto da Bárbara Lennie, Ana Wagener, Mario Casas, José Coronado, Francesc Orella, Paco Tous, David Selvas, Iñigo Gastesi, San Yélamos, Manel Dueso, ...

The Conjuring Il caso Enfield film Stasera in tv 8 luglio : cast - trama - streaming : The Conjuring Il caso Enfield è il film stasera in tv lunedì 8 luglio 2019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. The Conjuring Il caso Enfield film stasera in tv: cast e scheda La regia è di James Wan. Il cast è composto da Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O'Connor, Madison ...

Fast and Furious film Stasera in tv 8 luglio : cast - trama - curiosità - streaming : Fast and Furious è il film stasera in tv lunedì 8 luglio 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Fast and Furious film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Fast and the FuriousUSCITO IL: 21 settembre 2001GENERE: Azione, ThrillerANNO: 2001REGIA: Rob Cohencast: Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, ...

Non sposate le mie figlie film Stasera in tv 8 luglio : cast - trama - curiosità - streaming : Non sposate le mie figlie è il film stasera in tv lunedì 8 luglio 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Non sposate le mie figlie film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?USCITO IL: 5 febbraio 2015GENERE: CommediaANNO: 2014REGIA: Philippe de ...

Come ti rovino le vacanze film Stasera in tv 7 luglio : cast - trama - curiosità - streaming : Come ti rovino le vacanze è il film stasera in tv domenica 7 luglio 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Come ti rovino le vacanze film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: VacationGENERE: CommediaANNO: 2015REGIA: John Francis Daley, Jonathan M. Goldsteincast: Ed Helms, Christina Applegate, ...

Vittoria e Abdul film Stasera in tv 7 luglio : cast - trama - curiosità - streaming : Vittoria e Abdul è il film stasera in tv domenica 7 luglio 2019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Vittoria e Abdul film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 26 ottobre 2017GENERE: DrammaticoANNO: 2017REGIA: Stephen Frearscast: Judi Dench, Eddie Izzard, Ali Fazal, Michael Gambon, Olivia Williams, Tim ...

Rimini Rimini film Stasera in tv 7 luglio : cast - trama - curiosità - streaming : Rimini Rimini è il film stasera in tv domenica 7 luglio 2019 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Rimini Rimini film stasera in tv: cast e scheda GENERE: ComicoANNO: 1987REGIA: Sergio Corbuccicast: Laura Antonelli, Elvire Audray, Eleonora Brigliadori, Paolo Bonacelli, Jerry Calà, Serena Grandi, Sylva Koscina, Maurizio ...

Flightplan film Stasera in tv 7 luglio : cast - trama - curiosità - streaming : Flightplan è il film stasera in tv domenica 7 luglio 2019 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. Flightplan film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 4 novembre 2005GENERE: Azione, ThrillerANNO: 2005REGIA: Robert Schwentkecast: Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Marlene Lawston, Kate Beahan, Christopher ...