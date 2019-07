Sbarcati altri 19 migranti a Lampedusa | l' hotspot dell' isola in crisi

huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019)nella notte19. Non si fermano, dunque, gli sbarchi definiti ‘fantasma’, ma che hanno un peso nella gestione e vivibilità, con oltre 200 presenze a fronte di una capienza di 97. Nel tardo pomeriggio di ieri erano arrivati in dieci.Ieri, 7 luglio, il sindaco, Totò Martello aveva spiegato che iospitia struttura: “Dovrebbero restare 24-48 ore secondo le norme - accusa - ma restano a lungo. Non si capisce se abbiano trasformato il centro in ben altro... Ce lo spieghino”.

