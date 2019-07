Samsung non molla Galaxy S7 e S7 edge e li aggiorna con le patch di luglio 2019

No - non conviene usare un Samsung mentre fai surf (e per questo rischia una multa) : Samsung, le pubblicità finite sotto la lente del garante dei consumatori in Australia (Accc) Samsung rischia di dover pagare una multa di milioni di dollari in Australia per pubblicità ingannevole. La Commissione australiana per la concorrenza e i consumatori (Accc) ha accusato il colosso tecnologico sudcoreano di aver diffuso oltre 300 spot ingannevoli dal 2016 al 2019 rispetto alla presunta resistenza all’acqua dei suoi smartphone. Tra le ...

Non così impermeabili i recenti Samsung Galaxy e ingannevole la certificazione IP68? : Bella grana per Samsung, La sua linea di smartphone Samsung Galaxy per la fascia degli attuali ed ex top di gamma definitoti impermeabili o meglio resistenti all'acqua grazie alla certificazione IP68 è sotto accusa, proprio per questa sua specifica peculiarità. La Australian Competition & Consumer Commission (ACCC), una sorta di AGCM del lontano continente ha fatto causa proprio all'azienda del settore mobile incolpandola di pratica ...

Vodafone Happy Black riserva offerte imperdibili su Samsung Galaxy S10 - Huawei Mate 20 Pro e non solo : Il programma Vodafone Happy Black è pronto a lanciare offerte imperdibili su alcuni smartphone Android a marchio Samsung e Huawei: ecco gli sconti validi da domani 2 luglio su Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy A40, Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 Lite. L'articolo Vodafone Happy Black riserva offerte imperdibili su Samsung Galaxy S10, Huawei Mate 20 Pro e non solo proviene da TuttoAndroid.

Non si fermano più i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : a giugno l’aggiornamento sui 3 Italia : A distanza di pochi giorni dalla notizia che i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge non avrebbero più ricevuto nemmeno gli aggiornamenti trimestrali sulla sicurezza, ecco palesarsi un colpo di scena per buona parte di quegli utenti che hanno deciso di aggiudicarsene un esemplare in Italia. In un primo momento è stato il turno dei modelli no brand Italia, come vi abbiamo raccontato recentemente in questo articolo, seguiti adesso dai Samsung Galaxy S7 e ...

Buone nuove per Realme 3 Pro e Samsung Galaxy J4+ - che accolgono LineageOS 16 non ufficiale : Buone notizie per i possessori di Realme 3 Pro e Samsung Galaxy J4+ amanti del modding: sono disponibili le prime custom ROM LineageOS 16 non ufficiali basate su Android 9 Pie: ecco dove scaricarle. L'articolo Buone nuove per Realme 3 Pro e Samsung Galaxy J4+, che accolgono LineageOS 16 non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

OnLeaks dettaglia le specifiche di Samsung Galaxy A90 : le sorprese non mancano : L'ultimo tweet di @OnLeaks, uno degli insider più attendibili del panorama tecnologico, è piuttosto criptico L'articolo OnLeaks dettaglia le specifiche di Samsung Galaxy A90: le sorprese non mancano proviene da TuttoAndroid.

Samsung non si arrende ed è pronta con un nuovo tablet con SoC Snapdragon : Un tablet Samsung Galaxy di prossima uscita alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 710 è stato avvistato oggi su Geekbench con codice di modello SM-T545. Al momento non è possibile confermare se si tratta del Tab Active Pro spuntato all'inizio di questo mese, tuttavia potrebbe anche essere un nuovo Samsung Galaxy Tab A. L'articolo Samsung non si arrende ed è pronta con un nuovo tablet con SoC Snapdragon proviene da TuttoAndroid.

Il prossimo smartphone pieghevole di Samsung potrebbe non essere come ve l’aspettate : L'anno prossimo Samsung potrebbe commercializzare un nuovo smartphone a conchiglia pieghevole: ecco le prime indicazioni provenienti dalla Corea del Sud. L'articolo Il prossimo smartphone pieghevole di Samsung potrebbe non essere come ve l’aspettate proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 : fonti anonime confermano presentazione il 7 agosto : Se la prima metà dell’anno è il periodo in cui, tradizionalmente, Samsung Electronics svela al mondo la nuova generazione di smartphone Galaxy S, il periodo estivo è quello che Samsung sceglie per presentare al mondo i nuovi esponenti della famiglia Galaxy Note, phablet apprezzati da milioni di consumatori. E’ da alcuni mesi che il presunto Galaxy Note 10 è al centro di indiscrezioni che provano a confermare dettagli preziosi sulla ...

Samsung Galaxy S8 Bluetooth non si collega in auto : Lo smartphone Android Samsung Galaxy S8 non si collega al Bluetooth del vivavoce. Guidare la macchina e usare il telefono senza il vivavoce collegato è un vero problema perchè si rischiano di prendere multe molto salate.

Samsung non ha fatto progressi : Galaxy Fold potrebbe arrivare dopo la gamma Galaxy Note 10 : Stando a quanto riportato da The Korea Herold, pare che al momento non ci siano programmi per un nuovo evento di lancio del Samsung Galaxy Fold L'articolo Samsung non ha fatto progressi: Galaxy Fold potrebbe arrivare dopo la gamma Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Wall Luxury - lo schermo da 292 pollici per chi non si accontenta : Chi ha un’abitazione di lusso o un ufficio di alto livello, o chi vuole semplicemente lucidarsi gli occhi, può essere interessato alle nuove TV Samsung della gamma Luxury presentate in occasione dell’envento InfoComm 2019 che si conclude oggi a Orlando, in Florida. Gli annunci più sfiziosi sono The Wall Luxury, un display microLED modulare da 292 pollici, il modello Flip da 65 pollici 8K QLED. ...

Non ci sperate troppo - le speranze sono poche : niente porta audio da 3 - 5 mm per Samsung Galaxy Note 10 : Continuano a susseguirsi in Rete indiscrezioni secondo cui il Samsung Galaxy Note 10 non potrà contare su un ingresso jack audio da 3,5 mm L'articolo Non ci sperate troppo, le speranze sono poche: niente porta audio da 3,5 mm per Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.