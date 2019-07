Prima media | esercizi e verifiche per prepararsi al test d’ingresso di italiano

Prima media - esercizi e verifiche per prepararsi al test d’ingresso di matematica e geometria : L’estate è iniziata da poco, ma è già tempo di pensare a settembre, in particolare per quegli alunni che dovranno affrontare la Prima media. Il primo giorno di scuola è una prova importante, non solo perché i bambini hanno a che fare con nuovi insegnanti e compagni di classe, ma anche per via del temutissimo test d’ingresso di matematica. Inutile negarlo, questa materia risulta ostica per moltissimi alunni e spesso i genitori hanno ...

Fuori dal Coro - clamoroso botto per Mario Giordano in Prima serata : Mediaset esulta : Chiamatelo pure... un trionfo. Si parla di Mario Giordano, all'esordio in prima serata su Rete 4 con le puntate speciali di Fuori dal Coro. Un esordio pazzesco e che fa gioire sia Giordano sia Mediaset: la puntata infatti ha raggiunto il 9,1% di share, un risultato assolutamente clamoroso per Rete 4

Replica Manifest Prima puntata : visibile in streaming su Mediaset Play : Ieri sera in prime time su Canale 5 ha debuttato la prima stagione della nuova serie tv dal titolo Manifest, basata su elementi di thriller, mistero e fantascienza. Una serie che per certi versi ha ricordato un po' 'Lost', il telefilm di grande successo trasmesso qualche anno fa su Rai 2. Manifest sembra avere tutte le carte in regola per bissarne il successo e per chi non avesse seguito la prima puntata di ieri sera in tv, può rivederla in ...

Mediaset - promozione per Diana Del Bufalo - quale Prima serata conquista : Diana Del Bufalo è lanciatissima. L'attrice e compagna di Paolo Ruffini, dopo la trasmissione in Rai, potrebbe tornare da Mamma Mediaset. Dopo le fiction in Rai e la conduzione di Un’estate fa su Raidue insieme a Pupo, l’artista è in lizza per prendere parte alla nuova edizione di Tu si que vales. S

MediaWorld anticipa il Red Friday con alcune interessanti offerte in antePrima : MediaWorld si prepara a lanciare il Red Friday e nell'attesa propone alcune offerte in anteprima: tra i prodotti in sconto troviamo anche uno smartphone Android, Redmi Note 7 in versione 4-64 GB. L'articolo MediaWorld anticipa il Red Friday con alcune interessanti offerte in anteprima proviene da TuttoAndroid.

MediaWorld si prepara al Red Friday con alcune interessanti offerte in antePrima : MediaWorld si prepara a lanciare il Red Friday e nell'attesa propone alcune offerte in anteprima: tra i prodotti in sconto troviamo anche uno smartphone Android, Redmi Note 7 in versione 4-64 GB. L'articolo MediaWorld si prepara al Red Friday con alcune interessanti offerte in anteprima proviene da TuttoAndroid.

Ottime e variegate le offerte Red Friday MediaWorld preannunciate oggi 1 luglio : Prima selezione : Emergono in queste ore alcune interessanti offerte Red Friday MediaWorld oggi 1 luglio, considerando il fatto che la nota catena ha deciso di dare continuità alle promozioni "senza IVA" di qualche giorno fa, che abbiamo puntualmente trattato sulle nostre pagine. Importante partire da un presupposto: le promozioni in questione saranno attive non oggi, ma il prossimo 4 luglio, con campagna che volgerà al termine solo nella giornata di domenica. ...

Replica Riviera - la Prima puntata in streaming online su Mediaset Play : Oggi 26 giugno, alle 21:20 circa, andrà in onda la prima puntata della nuova fiction Riviera. La serie tv di origine britannica ha riscosso enorme successo tra il pubblico e presto andrà in onda su Sky anche la seconda stagione, che i fan attendono con molto entusiasmo. Per chi non avesse la pay tv satellitare, però, sarà possibile guardare la prima stagione attraverso gli appuntamenti settimanali su Canale 5 a partire da oggi. Chi invece non ...

Replica Temptation Island - la Prima puntata è online su Mediaset Play e in Tv su La 5 : Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova stagione televisiva di Temptation Island. Ad approdare sull'isola delle tentazioni sono state ben sei coppie, ognuna con un problema diverso. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia è molto amato e seguito dal pubblico italiano che, come ogni anno, commenta sui social quello che accade. Le prime dinamiche all'interno del programma sono già venute a crearsi a poche ore dalla ...

Replica Temptation Island - Prima puntata in streaming su MediasetPlay e in tv su La5 : Da stasera, lunedì 24 giugno, tornano a riaccendersi i riflettori su Temptation Island, il fortunatissimo reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Un'edizione molto attesa dal pubblico, il quale non vede l'ora di scoprire come se la caveranno le coppie in gara alle prese con la difficile prova delle tentazioni. Chi non potrà vedere la prima puntata su Canale 5, può rivederla in Replica streaming sul sito gratuito Mediaset o ...

Lontano da te - la replica della Prima puntata sarà disponibile su Mediaset Play : Questa settimana debutta su Mediaset la nuova fiction sentimentale con protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi, 'Lontano da te'. Domenica 9 giugno andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della serie, con i primi due episodi della prima stagione. Candela e Massimo si incontreranno per caso a Praga e finiranno per interferire involontariamente l'uno nella vita dell'altro. Per coloro che non avranno modo di seguire la puntata su Canale ...

Lontano da te - l'antePrima della nuova serie di Canale 5 è in streaming su Mediaset Play : Lontano da te è la storia di un amore incredibile e inaspettato, un mix di realtà ed immaginazione. I protagonisti sono Candela (Megan Montaner) e Massimo (Alessandro Tiberi), una ballerina di flamenco e un imprenditore romano, due persone agli antipodi, caratterialmente diverse ma destinate ad incontrarsi. Massimo è un uomo tranquillo e molto preciso ma avrebbe bisogno di "destabilizzarsi" con qualche imprevisto che lo sconvolga. Candela, ...

Reazione a Catena - buona la Prima per Marco Liorni : grosso guaio per Gerry Scotti e Mediaset : Un esordio col botto per Marco Liorni e il suo Reazione a Catena, alla prima puntata della stagione estiva su Rai 1. Il programma della rete ammiraglia di Viale Mazzini ha infatti ottenuto un ascolto pari a 2.636.000 spettatori, ovvero il 21,2%, nella prima parte. Cifre che si consolidano nella seco