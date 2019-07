Pd : oltre 11mln di spese in bilancio - dipendenti e campagne elettorali costi principali : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – Undici milioni e 819.729 euro. Questo l’ammontare delle spese per il Pd secondo l’ultimo bilancio, quello relativo all’esercizio 2018, come si legge nelle relazione del tesoriere Luigi Zanda che l’Adnkronos ha potuto visionare. Le voci principali di spesa sono quelle relative alle campagne elettorali (2.693.696 euro) e i costi per il personale dipendente (4.690.738 euro). Nel ...

Pd : oltre 11mln di spese in bilancio - dipendenti e campagne elettorali costi principali (2) : (AdnKronos) – Nel bilancio vengono elencati anche “costi per godimento beni di terzi (affitto, noleggi, leasing, ecc.): ï?§ per manifestazioni, eventi e servizi elettorali in genere 111.221; per godimento beni di terzi afferenti le sedi operative 765.812”. Poi ci sono i “costi per il personale dipendente pari a 4.690.738”. Ci sono 618.828 euro sotto la voce “ammortamenti e svalutazioni”, 7.229 per ...