ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2019) Arriva ladi. Ildeglidomani 9 luglio si troverà alla minima distanza dalla Terra e alsua, tanto da essere visibile nel cielo per tutta la. I pianeti giganti, insieme alla Luna, sono infatti i protagonisti di questa estate astronomica. Dopo l’opposizione di Giove, il 10 giugno scorso, è il turno di. Il 9 luglio ilsi troverà a 1 miliardo e 351 milioni di chilometri dalla Terra e in opposizione, “cioè in una posizione opposta a quella del Sole” ha detto all’Ansa Paolo Volpini dell’Unione astrofili italiani (Uai). Di conseguenza, ha aggiunto “quando tramonta il Sole sorge il, che resta visibile per tutta la” e sarà nelle migliori condizioni dità. Un’occasione da non perdere per osservare gli splendidiche lo circondano con un buon binocolo o un piccolo ...

Noovyis : (Notte di Saturno, il pianeta è al massimo della luminosità: i suoi anelli visibili con un binocolo) Playhitmusic - - GianniSimonelli : Arriva la notte di Saturno: il 'Signore degli Anelli' al massimo della luminosità e alla minima distanza dalla Terr… - FQMagazineit : Notte di Saturno, il pianeta è al massimo della luminosità: i suoi anelli visibili con un binocolo -