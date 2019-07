Moda | accordo nel tessile | Zegna acquista maggioranza gruppo Dondi 2

Moda : accordo nel tessile - Zegna acquista maggioranza gruppo Dondi : Milano, 8 lug. (AdnKronos) - accordo tra Ermenegildo Zegna e il gruppo Dondi, azienda di Carpi, in provincia di Modena, che realizza tessuti a maglia (jersey) per uomo e donna di alta gamma, esclusivamente made in Italy. Il brand del lusso maschile acquisirà la partecipazione di maggioranza di Dondi