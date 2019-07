Maltrattamenti ai bimbi dell' asilo sospesa maestra teramana

Teramo. Maltrattamenti a bimbi tra i 5 e i 6 anni : sospesa insegnante : Un crimine odioso. Un’insegnante di una scuola per l’infanzia della provincia di Teramo è stata sospesa per sei mesi per

Torino - bimbi al sole per ore o lasciati nel bosco : titolare di un centro di ippoterapia condannato per Maltrattamenti : Bambini puniti severamente, lasciati sotto il sole estivo per ore, privati di cibo. Bambini persi, lasciati nel bosco senza che nessuno fosse avvertito. Per questi episodi e altri ancora è stato ritenuto responsabile dei maltrattamenti dei minori con disabilità che frequentavano il suo centro di ippoterapia. Paolo Franchino, 46 anni, responsabile della cooperativa I Cavalieri senza testa che gestiva il centro nel parco Monte San Giorgio a ...

Maltrattamenti - umiliazioni e punizioni sui bimbi dell’asilo : sospese due maestre : Le indagini sono partite dalla denuncia dei genitori di un dei piccoli alunni. La condotta delle maestre è stata documentata...

Calabria : videosorveglianza per asili è priorità - emergenza Maltrattamenti su bimbi va fermata : Roma – “A Fiumicino sospese due maestre per maltrattamenti sugli alunni. Assistiamo ormai con sgomento quotidiano a vicende simili, che coinvolgono sia i piu’ piccoli, sia anziani e disabili, configurando una vera e propria emergenza. Il voto in Senato della proposta passata alla Camera su testo a mia prima firma, che introduce la videosorveglianza per asili e strutture socioassistenziali, e’ una priorita’. Confido ...

Maltrattamenti ai bimbi dell'asilo - sospese sei maestre nel palermitano : Sei maestre di un istituto dell'infanzia di Collesano (Palermo) sono state sospese dall'insegnamento per Maltrattamenti e condotte vessatorie