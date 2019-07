Magnini in vacanza con la Palmas salva un bagnante che stava affogando

dilei

(Di lunedì 8 luglio 2019) Filippo, inin Sardegna con Giorgia, è stato protagonista di un rocambolescotaggio in acqua. L’ex nuotatore infatti hato uncheannegando, mentre si trovava a Cala Sinzias, fra Costa Rei e Villasimius, in provincia di Cagliari. Il 37enne e l’ex velinano facendo il bagno nelle acque turchesi quando si sono accorti che qualcosa non andava. Un uomo, che era entrato in mare per recuperare un cigno gonfiabile sospinto dal vento, era in evidente difficoltà. I soccorsi sono stati immediatamente allertati e i bagnini sono saliti sul gommone per raggiungere ilin pericolo, maè stato più veloce. Il campione del mondo dei 100 metri stile libero ha raggiunto nuotando l’uomo e l’ha tratto in salto, evitando il peggio. “Era in grande difficoltà – ha spiegato-: a un certo punto si è ...

