Lubiam rende omaggio all' arte di Giulio Romano

gqitalia

(Di lunedì 8 luglio 2019)consolida il suo legame con il mondo dell'con una capsule collection nata in occasione e in concomitanza della mostra cheal più talentuoso tra gli allievi di Raffaello,, Con nuova e stravagante maniera, in programma dal 6 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020 presso il Palazzo Ducale di Mantova. Per celebrare il pittore cinquecentesco Luigi Bianchi Mantova Sartoria - il marchio di alta gamma di- ha realizzato una serie di capi disegnati da Giovanni e Giulia Bianchi, appnenti alla quarta generazione della famiglia Bianchi e alla guida del team creativo dell’azienda mantovana. I look, realizzati prevalentemente in velluto e caratterizzati da lavorazioni preziose, sono allo stesso tempo dedicati all’opera die pensati per essere indossati da un artista contemporaneo eclettico e poliedrico, innamorato della ...