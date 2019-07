optimaitalia

(Di lunedì 8 luglio 2019) La notizia della morte diha scosso l'universoe i suoi giovanissimi fan. L'attore, che ha interpretato Luke Ross nella serie televisiva, e nel suo spinoff BUNK’D, è deceduto nella notte tra sabato e domenica a seguito di una condizione medica per la quale era in cura. A sconvolgere maggiormente è la sua giovane età: solo 20 anni, compiuti lo scorso maggio.Dopo idi cordoglio dei fan sui social, anche ildiha volutore il ragazzo, definito non solo un collega di lavoro, ma un "fratello". La prima a esprimersi è stata, che in un post su Instagram si è detta" distrutta" da quanto accaduto. L'attrice e modella hatocome “il ragazzo con la risata contagiosa" e qualcuno “che ci ha lasciato ottimisti e pieni d'amore.""Era più giovane di me, ma mi ha insegnate a diffondere amore e ...

_diana87 : RT @OptiMagazine: Il cast di #Jessie ricorda #CameronBoyce: da #PeytonList a Disney Channel, i messaggi di cordoglio sui social https://t.c… - _diana87 : Il cast di Jessie ricorda Cameron Boyce: da Peyton List a Disney Channel, i messaggi di addio sui social - OptiMagazine : Il cast di #Jessie ricorda #CameronBoyce: da #PeytonList a Disney Channel, i messaggi di cordoglio sui social… -