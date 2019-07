Elisa Isoardi | Ora voglio un barboncino non un uomo

ilgiornale

(Di lunedì 8 luglio 2019) Alessandro Pagliuca, ex condutterice del programma Rai "La prova del cuoco" parla della sua attuale situazione sentimentale nella quale dice di preferire ilad unnon smette di far parlare di sè con le sue frasi sull'amore. Già aveva detto che dopo Matteo Salvini non voleva uomini, adesso larincara la dose: "Unadesso proprio non lo, mi basta un". Questo ha dichiarato a "Vero". In poche parole il suo caro Zenith in questo momento della sua vita le basta e le avanza come compagnia maschile. Nel frattempo, aspettando l’inizio de "La prova del cuoco", la conduttrice televisiva si rilassa prendendo il sole e leggendo "I dolori del giovane Werther" di Johann Wolfgang Goethe. Nella foto da lei postata su Instagram si vede lei sorridente che prova a prendere un po’ di tintarella con: "L’olio ...

macriga3 : Faccio un po' di spettegules. Secondo me si denuda sempre per far venire nostalgia a Salvini. Ha visto che la brutt… - infoitcultura : Elisa Isoardi, novità per La Prova del Cuoco: ci sarà lui al suo fianco - infoitcultura : La prova del cuoco, non solo Elisa Isoardi: storica rivoluzione, chi sarà il co-conduttore -