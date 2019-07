Davide Astori | il giallo della data del certificato medico «strain»

Calcio : riaperte le indagini sulla morte di Davide Astori : E’ necessario fare degli aggiornamenti relativamente alla vicenda tragica della morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori. Il caso del difensore viola, deceduto il 4 marzo dell’anno passato poco prima del match di campionato contro l’Udinese, è tornato d’attualità, stando a quanto si apprende dalla “Nazione” e dal “Quotidiano Nazionale”. Il pm Antonino Nastasi, infatti, avrebbe iscritto ...

Inchiesta bis sulla morte di Davide Astori - ipotesi falso certificato : Scatta una seconda Inchiesta sulla morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina deceduto in albergo il 4 marzo 2018 a Udine mentre si trovava con la squadra nel ritiro pre-partita. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per ‘falso materiale commesso da pubblico ufficiale’ indagando in concorso due persone riguardo a un certificato medico relativo a un esame cui Astori, in realtà, non sarebbe mai stato sottoposto. ...

C’è una nuova indagine sulla morte del calciatore Davide Astori : La procura di Firenze ha aperto una nuova indagine sulla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, avvenuta il 4 marzo 2018. Ad essere indagati per il reato di falso sono due medici che secondo la procura avrebbero retrodatato un

La procura di Firenze ha aperto un nuovo fascicolo sulla morte di Davide Astori : La procura di Firenze ha aperto un altro fascicolo sulla morte del calciatore Davide Astori. La seconda inchiesta, che si aggiunge a quella per omicidio colposo, scrive stamani il quotidiano La Nazione, riguarda un presunto episodio di falso in atto pubblico. Secondo la procura di Firenze, che ha inviato due nuovi avvisi di garanzia (uno per l'ex direttore di medicina sportiva dell'ospedale di Careggi, Giorgio Galanti, indagato anche nell'altro ...

Mistero sulla morte di Davide Astori : inchiesta su certificato medico falso : In riferimento al decesso di Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto il 4 marzo 2018 a Udine nella camera d’albergo in cui era in ritiro con la squadra, la procura di Firenze ha aperto una seconda inchiesta su un certificato medico di idoneità alla pratica agonistica che potrebbe risultare falso, poiché attesterebbe l’esito positivo di un esame cardiologico che in realtà non sarebbe mai stato effettuato: lo ha reso noto La ...

Di cosa è morto davvero Davide Astori? Ecco cosa succede : Emergono nuovi retroscena sulla morte di Davide Astori, calciatore e capitano della Fiorentina che è stato ritrovato nel marzo dello scorso anno morto in albergo. A quanto pare la notizia avrebbe a che fare con un particolare esame, denominato “strain”, che consente di rilevare anomalia nella muscolatura cardiaca. Lo strain su Davide Astori non sarebbe mai stato effettuato, ma il documento che certifica l’avvenuto esame esiste. Secondo l’accusa ...

Davide Astori - ora spunta un certificato falso. Per i pm - il calciatore non fu mai sottoposto ad approfondimenti cardiaci : Un certificato falso, “retrodatato“, per alleggerire la posizione dei medici sportivi che rilasciarono l’idoneità all’attività agonistica al capitano della Fiorentina, Davide Astori. Secondo quanto scrive il quotidiano La Nazione, per la Procura di Firenze il documento “fidefacente” del 10 luglio 2017, che attestava come il calciatore viola fosse sottoposto all’esame cardiaco ‘strain‘, è ...

Torna a sorridere Francesca Fioretti - la compagna di Davide Astori : Una didascalia breve ma molto intensa quella che accompagna l'ultima foto pubblicata, sul suo profilo Instagram, da Francesca Fioretti per raccontare del suo ultimo viaggio in Giordania. Un viaggio tanto voluto dalla compagna di Davide Astori, quanto un viaggio che l'ha aiutata a rileggersi dentro. Torna quindi a sorridere Francesca, compagna di Davide Astori, il capitano della Fiorentina, scomparso a soli 31 anni lo scorso marzo 2018 e per ...

Francesca Fioretti torna a sorridere di cuore - la compagna di Davide Astori : “Sarò coraggiosa” : torna a sorridere di cuore Francesca Fioretti, mamma coraggio della piccola Vittoria e compagna di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso a soli 31 anni il 4 marzo 2018. “’Sii coraggiosa’ ‘Sì, lo sarò’” scrive su Instagram, pubblicando una foto nella quale la si vede finalmente guardare con maggiore serenità al futuro.Continua a leggere

Francesca Fioretti - la compagna di Davide Astori è un esempio per tutte! : Coraggiosa eppure fragilissima, capace di affrontare la tempesta e di uscirne: Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, è così. Una donna che ha vissuto il dramma peggiore e che è riuscita, pezzo dopo pezzo, a ricostruire un’esistenza strappata via dal destino crudele e dalle coincidenze. Il 4 marzo 2018 la sua esistenza è cambiata per sempre, distrutta dalla morte dell’uomo che amava.-- Lei e Astori stavano insieme da anni, dopo ...

Davide Astori - Francesca Fioretti ritrova il sorriso con l'amore della figlia Vittoria : ritrovare il sorriso, nonostante il dolore sempre vivo per un vuoto assurdo. Francesca Fioretti sa che deve farlo per amore della figlia Vittoria, di tre anni, da quando il papà, Davide...

A Betlemme un campetto intitolato a Davide Astori per promuovere l’integrazione nel segno della lealtà e dell’amicizia : Verrà inaugurato tra due giorni a Betlemme il campetto da calcio per bambini intitolato a Davide Astori E’ passato più di un anno ormai dalla tragica scomparsa di Davide Astori, ma il ricordo del calciatore ‘viola’ è ben impresso nella mente e nei cuori di tutti i suoi parenti, amici, colleghi e tifosi. Grazie all’idea del manager Luca Scolari dell’ong, tra due giorni verrà inaugurato a a Betlemme un nuovo ...

Nasce a Betlemme il Davide Astori Playground : A poco più di un anno dalla scomparsa di Davide Astori, avvenuta il 4 marzo 2018, non si fermano le iniziative volte a mantenerne viva la memoria. Venerdì prossimo, 31 maggio si terrà proprio l’inaugurazione a Betlemme, del “Davide Astori Playground”, una grande festa dello sport per la pace. La struttura è progettata dall’architetto della […] L'articolo Nasce a Betlemme il Davide Astori Playground è stato realizzato da Calcio e ...