Salvini voleva il nostro scalpo Mediterranea accusa

(Di domenica 7 luglio 2019) Alessandra Sciurba, portavoce della, e il capo missione Erasmo Palazzotto, parlano in conferenza stampa a Lampedusa e attaccano: “il”. I due ribattono a tutte le accuse del Viminale sulla vicenda Alex: “C’è stata una chiara volontà politica di non darci altra possibilità. La decisione di dirottarci a Malta era pura propaganda politica chetrattare le persone come sacchi di patate”. Sciurba non ci sta: “Chi dice che quel gommone non era in difficoltà, dovrebbe venire a vedere con i suoi occhi: come si fa a essere così cinici?”.“Vorrei che vi trovaste davanti a un gommone con 50 persone con bambini, alcuni piccolissimi, e dire ‘Non ci sono problemi’. Quando dovremmo intervenire? Come si può essere così cinici e crudeli pur ...

