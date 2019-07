Napoli | un fan si tuffa in mare con il motorino e ' vince' la scommessa con Balotelli

Blastingnews

(Di domenica 7 luglio 2019) Il video postato da Marioin persona non lascia adito ad alcun dubbio: non è una fake news, è tutto vero ed è successo proprio sotto gli occhi del calciatore che ha documentato l’evento ridendosela di gusto. Un corpulento signore - di lui si sa solo il nome, Catello - ha accettato ladi Supermario: buttarsi nelle acque del porticciolo di Mergellina per 2000 euro in sella al proprio. Le vacanze napoletane di MarioL’ex calciatore di Milan e Inter, la scorsa stagione all’Olympique Marsiglia ama profondamenteda tempi non sospetti: in passato si era anche parlato di un suo possibile passaggio alla squadra azzurra ma poi non se ne fece niente etrovò spazio all’estero. Aperò il calciatore ci torna piuttosto spesso: lì ha tanti amici e uno dei suoi luoghi del cuore è Mergellina dove tra una cena di pesce e un aperitivo non si fa ...

DonaPetruzzelli : #Balotelli scommette 2000 euro con un fan. Adesso a #Buffon gli tocca rilanciare. - MAReverdito : RT @Napoli2019_ita: Ringraziamo @DiegoAMaradona per aver parlato di noi ai suoi fan. Speriamo di riabbracciarti presto a Napoli!?? #D10 #M… - Conversano91 : Non vedo grandi differenze di rendimento in serie A ma per i cari amici napoletani, Higuain era lecito pagarlo 90 m… -