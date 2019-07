motorinolimits

(Di domenica 7 luglio 2019) Con il GP Germania, in programma dal 5 al 7 luglio al, lasi avvicina al giro di boa di metà stagione. ​Due anni fa il circuito tedesco ha festeggiato i 90 anni di vita. Proprio in Germania, ma al Nurburgring, nel 1978, per la prima volta una gara della classe regina è … L'articolo: l’impegnoalMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti al Sachsenring - MotoriNoLimits : MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti al Sachsenring - AngyFra89 : Un plauso a Piloti e Team di #MotoE per l'impegno profuso, in tutta franchezza mi auguro non sia questo il futuro d… -