Mostre : a Treviso in 25 mila per 'Da Vinci Experience' - dedicata a Leonardo : Treviso, 7 lug. (AdnKronos) - Venticinquemila visitatori in 70 giorni per "Da Vinci Experience". Numeri importanti per la mostra multimediale e immersiva dedicata al Genio italiano, novità assoluta per Treviso. Il percorso espositivo (disponibile in italiano e inglese), inaugurato lo scorso 19 april

Mostre : a Treviso in 25 mila per ‘Da Vinci Experience’ - dedicata a Leonardo (2) : (AdnKronos) – Il format è stato particolarmente apprezzato dai giovani visitatori e dagli studenti che, grazie alle tante collaborazioni con le scuole, hanno potuto scoprire tecnologie futuristiche e immersive applicate all’industria culturale. La ‘Da Vinci Experience” è stata inoltre selezionata dal Ministero degli Affari Esteri per rappresentare l’Italia e il suo ‘genio” in un tour espositivo ...