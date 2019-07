Allerta Meteo | avviso di “fenomeni intensi” dell’Aeronautica Militare | temporali di

meteoweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2019)– Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare ha emesso alle ore 12:00 di oggi 7 Luglio 2019 un avviso di "fenomeni intensi" per le prossime ore: ecco di seguito il testo integrale. "Persistono precipitazioni temporalesche di forte intensità con associati forti colpi di vento e attività grandinigena: – per le prossime 6 ore su Toscana in trasferimento e per le successive 9/12 ore su Romagna, Umbria e Marche; – per le prossime 12 ore su Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto." Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica– si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi previsti: tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all'impatto sul territorio per le quali si deve far

