Non vedo l' ora di vedere Carola in tribunale

La rabbia della vedova del tabaccaio ucciso nella stazione della metropolitana : ?«L?Anm Non ci ha protetti» : Hanno pregato senza sosta dalla sera del 9 giugno fino a ieri mattina Daniela, Lucia e Alessia, la moglie e le figlie di Ulderico Esposito. Hanno pregato e hanno portato avanti il lavoro...

Barzio - vedova finge una rapina per Non stare da sola : Valentina Dardari La 65enne avrebbe inscenato una finta rapina per attirare l’attenzione dei parenti. E’ stata denunciata con l’accusa di simulazione di reato Una vedova di 65 anni avrebbe finto di essere stata vittima di una rapina in strada a Barzio. La donna, residente a Lecco, si sarebbe rivolta ai carabinieri della stazione di Introbio per denunciare di essere stata rapinata del Rolex e di alcuni gioielli, mentre stava ...

MASSIMO BOSSETTI/ 'La vedova di GueriNoni ha una sua verità? Deve svelarla' : La vedova di Giuseppe Guerinoni per la prima volta parla del caso MASSIMO BOSSETTI dopo aver taciuto per tutti questi anni ecco che cosa ha detto

'Massimo Bossetti? Un povero disgraziato'/ Vedova GueriNoni 'La verità salterà fuori' : Massimo Bossetti, parla la Vedova di Guerinoni, padre naturale dell'assassino di Yara Gambirasio: 'Mi fa pena, mio marito non ha lasciato figli in giro'.

Yara - vedova GueriNoni : “Bossetti? Un povero disgraziato - mio marito Non ha lasciato figli in giro” : Le anticipazioni dell'intervista che Laura Poli, 80 anni, vedova di Giuseppe Guerinoni, padre naturale di Massimo Bossetti, ha concesso al settimanale Oggi. "Un giorno la verità salterà fuori. Temo che sia diversa da quella che ci hanno raccontato...”.

Il Segreto - trame spagnole : Isaac rimane vedovo - Prudencio Non perdona Lola : Ennesimo colpo di scena nelle puntate iberiche della soap opera “ll Segreto”. I telespettatori spagnoli questa settimana assisteranno ad una terribile scena che vedrà protagonisti Isaac Guerrero e la moglie Antolina Ramos. Dopo la drammatica morte di Maria Elena, la neo sposa di Fernando Mesia, e della maestra Adela deceduta a causa di un incidente stradale, ci sarà l’ennesimo lutto. Questa volta a perdere la vita sarà la rivale in amore di Elsa ...

Governo vara piano anti-infrazione : taglia deficit e congela 1 - 5 miliardi. Mattarella : Non vedo ragioni per avviare procedura contro Italia : Alla fine il Governo corregge i conti. Riduce il deficit 2019 di 7,6 miliardi e vara un decreto con misure urgenti che 'congela' 1,5 miliardi di euro di risparmi del reddito di cittadinanza e quota 100 per destinarli al "miglioramento dei saldi di finanza pubblica". Quindi, forte anche dello scudo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, contro l'apertura di una procedura di infrazione Ue sull'Italia, con il via libera del Consiglio ...

Sassuolo - De Zerbi : “Sensi farà felice Conte. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione” : L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è stato intervistato da “La Gazzetta dello Sport“. Il tecnico ha parlato di Sensi e non solo. Sul passaggio del centrocampista neroverde all’Inter, De Zerbi ha dichiarato: “Sono contento quando un giocatore di questo livello va via, come era successo con Boateng al Barcellona a gennaio. Non ho il difetto di essere egoista, quindi quando alleni e ti metti nei panni ...

Marco Carta parla del processo per furto : “Non vedo l’ora che inizi” : Marco Carta sul processo per furto: “Non ho paura. Non vedo l’ora che inizi…” Si è raccontato con una lunga intervista rilasciata per il settimanale DiPiù Marco Carta, nel corso della quale ha commentato la spiacevole vicenda di cronaca che lo ha visto coinvolto recentemente. A tal proposito ha subito chiarito: Non ho paura… anzi, non vedo l’ora che inizi il processo: avrò modo di raccontare di nuovo la mia ...

Tria : “Rispettiamo le regole - Non vedo ostacoli per un accordo con l’Ue” : «Noi pensiamo che l’Italia rispetti in modo sostanziale le regole di bilancio europee e sono ottimista per questa ragione riguardo alla procedura europea». Così il ministro dell’Economia, Giovanni Tria parlando al Seminario di Economia Internazionale di Villa Mondragone. «Non vedo ostacoli per un accordo» con l’Ue: «per un’economia a crescita zero ...