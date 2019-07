Nemanja Matic piace alle due milanesi Pronto ennesimo derby

termometropolitico

(Di sabato 6 luglio 2019)dueIn quel di Milano prosegue la lunga e bollente estate di mercato. Sia l’Inter che il Milan si preparano per l’imminente ritorno nei campi dinamento, con i dirigenti che non vanno in ferie e provano a preparare al meglio la nuova stagione che va cominciando. Entrambe le dirigenze meneghine sono concentrate soprattutto nel rafforzare le rispettive mediane. E proprio per questo, dopo che i nerazzurri hanno soffiato ai rossoneri il cartellino dell’ex Sassuolo Stefano Sensi, ora potrebbero sfidarsi nuovamente in un nuovo caldodi mercato. Il nome conteso in questione è quello dell’esperto mediano serbo, in passato già accostatoitaliane – soprattutto alla Juventus – e ora tirato nuovamente in mezzo nel calderone dei nomi. LEGGI ANCHE: Icardi, il Napoli fa sul ...

