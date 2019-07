wired

(Di sabato 6 luglio 2019) La Borsa di Shanghai (Johannes Eisele/Afp/Getty Images) Anche lavanta ormai suo vivaio diche hanno ormai dimensioni, capitale e mercati per ragionare in grande. Come Didi Chuxing, il gemello orientale di Uber; Mobike, campione nel bike sharing; o Xiaomi con i suoi smartphone. Pechino ha accorciato le distanze con gli Stati Uniti per numero di scaleup e guarda l’Europa dallo specchietto retrovisore. Ma per raggiungere Washington, serve carburante, ossia denaro, e i venture capital, che fin qui hanno fatto la parte del leone, non bastano più. Per questo la Borsa di Shanghai è prossima are un indice ispirato aldegli Stati Uniti, per inquadrare titoli tecnologici e convogliare risorse sulle aziende innovative più promettenti.: venture capital vs Ipo Infogram L’indice Star board Annunciato lo scorso fine dicembre dal presidente Xi Jinping, il ...

SingolaritaTech : La Cina lancia il suo Nasdaq per far crescere le startup tech - MilanoCitExpo : La Cina lancia il suo Nasdaq per far crescere le startup tech #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - LAROMA24 : 'Roma anno zero'. Petrachi apre a Higuain e lancia messaggi: 'Qui solo gente motivata'. El Shaarawy verso la Cina,… -