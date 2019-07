Alex | ong | siamo a un' ora da Lampedusa

agi

(Di sabato 6 luglio 2019) "a un'ora di navigazione da #, abbiamo proposto varie soluzioni per portare i naufraghi a #Malta ricevendo sempre la stessa risposta: NO". Così su Twitter l'ong Mediterranea comunica che lasi dirige verso l'isola. "È inaccettabile essere accomunati ai trafficanti di esseri umani. Un'accusa infamante che respingiamo al mittente. Il senatore Salvini che lo ha fatto stamani pubblicamente ne dovrà rispondere nelle opportune sedi giudiziarie", aveva affermato in mattinata Mediterranea Saving Humans, la rete delle associazioni italiane che ha organizzato Nave Mare Jonio e Nave, con l'armatore sociale Alessandro Metz, in merito a quanto detto a Milano dal ministro dell'Interno. "Magari il senatore Salvini diventa un 'finanziatore involontario' di Mediterranea - conclude Metz - permettendo in questo modo nuove operazioni di monitoraggio in mare e forse di ...

Agenzia_Ansa : In corso l'evacuazione dalla nave Alex della ong #Mediterranea 18 donne e bambini - RaiNews : #Mediterranea, dopo annuncio che Malta accoglierà migranti a bordo di nave #Alex Ong smentisce 'con decisione e ama… - RaiNews : Malta accoglie i migranti del veliero #Alex, l'Italia ne accoglierà altrettanti da #Malta -