Zingaretti | a settembre gara europea per cessione Lazio Ambiente

(Di venerdì 5 luglio 2019) Roma, 5 lug. – Aci sara’ laper ladi, azienda che gestisce la discarica di Colleferro. Il governatore del, Nicola, a margine della conferenza stampa sull’ordinanza per l’emergenza rifiuti a Roma ha spiegato che “il cda da diha approvato le linee guida del bando asi fara’ la”. L’asset principale di quellasara’ il megaimpianto da 500mila tonnellate l’anno che dai rifiuti urbani tritovagliati (in particolare quelli di Roma e Provincia) estrarra’ biocarburanti e recuperera’ materie prime-seconde: “Al posto dei due termovalorizzatori nascera’ la piu’ importante fabbrica green per il riuso e il riciclo fino al 90% del rifiuto in ingresso”, ha spiegato. L'articolo: a ...

