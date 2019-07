Von der Leyen già scuote la “nuova” Ue | futuro capo commissione non piace pure ai tedeschi

La Von der Leyen già scuote la “nuova” Ue - futuro capo commissione non piace neanche ai tedeschi : Se fra due settimane il Parlamento europeo approverà la nomina di Ursula von der Leyen, la ministra della Difesa tedesca diventerà una presidente delle commissione europea sui generis: ha messo insieme il consenso dei paesi liberali occidentali e dei conservatori dell'est Europa, eppure in patria è una personalità molto divisiva. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha elogiato la sessantenne perchè possiede "il DNA comunitario", mentre la ...

Sondaggi Germania : nomine Ue - i tedeschi bocciano Ursula Von der Leyen : Sondaggi Germania: nomine Ue, i tedeschi bocciano Ursula Von der Leyen Secondo il 56% dei tedeschi la ministra della difesa Ursula von der Leyen non è adatta al ruolo di presidente della Commissione Ue. A rivelarlo è un Sondaggio Ard. La maggioranza dei suoi connazionali sostiene che la ministra, scelta dalla cancelliera Angela Merkel come erede di Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione, “non farebbe una bella figura perché ...

Ue - Juncker : “Processo sulle nomine poco trasparente”. Socialisti e Verdi contro Von der Leyen : “Il processo” sulle nomine per i tob jobs dell’Unione europea “non è stato molto trasparente”. La trattativa a Strasburgo sui vertici della nuova Unione europea si è conclusa, ma il presidente uscente della Commissione europea critica la modalità delle decisioni prese in Consiglio. “Qualche giorno fa ho detto al Consiglio che ho sempre avuto l’impressione che avrei fatto la storia, ma non in questo modo: – ha ...

Putin : grato all’Italia per sua linea sulle sanzioni - spero in Von der Leyen : R oma -L'Iljushin Force One si è tuffato nel caldo di Roma in ritardo, più o meno all'ora in cui Vladimir Putin avrebbe già dovuto essere in Vaticano: come...

Von der Leyen - il leghista Zanni : “Il Parlamento si faccia rispettare e voti contro”. Castaldo (M5s) : “Noi valuteremo” : La Lega è pronta a votare contro la nomina della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, i 5 stelle dicono che valuteranno i programmi. I soci di governo in Europa continuano a seguire linee diverse e spesso lontane dagli stessi impegni presi dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Se il Parlamento si vuole fare rispettare e difendere il metodo dello spitzenkandidaten e se veramente volete essere coerenti, dovete votare ...

Ue - Von der Leyen è già in bilico 97 franchi tiratori in Parlamento : Ursula von der Leyen é stata scelta dal Consiglio Ue per prendere il posto di Jean Clude Juncker alla guida della Commissione europea. Ma potrebbe non avre i voti in Parlamento necessari per farsi eleggere. A dirlo sono i voti espressi dall'Aula di Strasburgo nell'elezione di David Sassoli alla presidenza dell'Eurocamera Segui su affaritaliani.it

Con Von der Leyen e Borrell Europa più forte nel mondo : Con Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea e Josep Borrell come Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea, la politica estera europea è in buone mani. Se il pacchetto approvato ieri dal Consiglio europeo dovesse passare l’esame del Parlamento, si tratterebbe di una buona notizia per il ruolo dell’Unione europea nel ...

I voti su Sassoli mostrano le criticità del nuovo Parlamento (la Von der Leyen prenda appunti) : Bruxelles. David Sassoli ieri è stato eletto presidente del Parlamento europeo ed è toccato al Partito democratico strappare nel finale uno dei più importanti incarichi dell’Unione europea per l’Italia, confermando – se ce ne fosse bisogno – l’isolamento del governo tra Lega e Movimento 5 stelle in

Ursula Von der Leyen - dietro di lei gli anticomunisti dell'est : la verità sulla neo-presidente Ue : L'Europa sterile di Angela Merkel ed Emmanuel Macron, che finora si era affidata a Jean-Claude Juncker, un presidente di Commissione senza figli, tenta di colmare la lacuna affidandosi a Ursula von der Leyen, sette volte madre fra il 1987 e il 1999. Se fosse nominata presidente della Commissione, po

Commissione UE a Ursula Von der Leyen - Bce a Lagarde : Tutto come dalle ultime previsioni a Bruxelles per le nuove nomine europee. Il presidente della Commissione Ue che succederà a Jean Claude Juncker sarà il ministro della Difesa tedesco Ursula Von der Leyen (Cdu) mentre la francese Christine Lagarde, (ex) direttore del Fondo Monetario Internazionale, andrà alla presidenza della Bce e il socialista spagnolo Josep Borrell diventerà Alto rappresentante. Il nuovo presidente del Consiglio europeo ...

Chi è Ursula Von der Leyen - la probabile prima donna a capo della Commissione Ue : Ursula Von der Leyen (foto: Monika Skolimowska/picture alliance via Getty Images) Succede di rado, ma succede: i leader dei 28 paesi dell’Unione europea sono riusciti a mettersi d’accordo e hanno deciso chi occuperà le posizioni al vertice delle istituzioni comunitarie. La francese Christine Lagarde, direttrice del Fondo monetario internazionale, sostituirà Mario Draghi alla guida della Bce; il socialista e attuale ministro degli ...

Ursula Von der Leyen nominata presidente della Commissione Ue. Christine Lagarde alla Bce : Ursula von der Leyen è la nuova presidente della Commissione Europea mentre a capo della Bce è stata nominata la francese Christine Lagarde: due donne salgono così...

Von der Leyen e Lagarde : due donne alla guida dell’Europa : È la prima volta che succede: due donne, la popolare tedesca Ursula Von der Leyen e la francese Christine Lagarde, sono arrivate ai vertici della Commissione Ue e della Bce. Lo ha annunciato, con un tweet, il presidente del consiglio europeo Donald Tusk. Ursula von der Leyen, 60 anni, entrata in politica a 42, è attualmente il ministro della Difesa tedesco, alleata chiave di Angela Merkel, con la quale ha lavorato dal 2005. È la figlia di Heidi ...

Accordo sulle nomine Ue - Von der Leyen presidente commissione : Il Consiglio europeo ha concordato la futura leadership delle istituzioni dell'UE. Lo annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Tusk