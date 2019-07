Sono dimagrita tantissimo! Valentina Vignali splendida in bikini

(Di venerdì 5 luglio 2019) Criticata da molti fan durante la partecipazione al Grande Fratello,non si è mai nascosta e ha dichiarato di essere ingrassata. Uscita dalla casa, e letti i commenti al veleno sulla sua forma fisica, la cestista ha fatto notare che, per prima cosa, non c’è bisogno di ricordarle che è ingrassata anche perché ha gli specchi a casa e se n’è resa conto da sola.ha avuto l’opportunità di pesarsi e di scoprire di essere ingrassata di ben 10 kg, circa 1 kg a settimana. Un ‘peso’ che laaveva ipotizzato ma di cui non sembrerebbe essere preoccupata, dato che in una recente Instagram story ha dichiarato di aver preso dieci chili ma di esser già entrata in modalità “Operazione Pumba”: dieta ferrea e allenamenti serrati, proprio come è sempre stata abituata. A distanza di un paio di settimane la giocatrice di basket ha postato in stories alcune immagini che la ritraggono in

Immagini impossibili da photoshoppare e i follower, naturalmente, l’hanno subissata di domande su come abbia fatto a perdere peso in così poco tempo. Valentina, naturalmente, ha risposto. “Il mio grasso dopo due mesi di Grande Fratello si sta levando, la vostra stupidità invece come va?”, ha detto la Vignali. “Commenti sugli haters finiti – ha poi proseguito l’ex gieffina e giocatrice di Basket nella sua Instagram Story – Mi piace scherzare su questa cosa ma qualcuno ci sta veramente male. Quindi smettetela di giudicare una persona se è ingrassata o meno. Chiuso il discorso”.Valentina si sta facendo seguire da un personal trainer e grazie a un duro allenamento e dieta è riuscita a perdere metà del peso che aveva preso prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà. ”Durante il grande Fratello ho preso dieci chili – ha spiegato la Vignali – ma prima di entrare ne avevo presi altri tre. Quindi stavo a più 13. C’è ancora da fare ma ci riuscirò”. Nei video la giocatrice di basket ha anche spiegato come perdere peso alle ragazze che le chiedevano un consiglio.Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Valentina Vignali era stata ampiamente criticata da Francesca Cipriani, che sui social aveva scritto “Vignali solo Photoshop” accostando due foto di prima e durante la sua permanenza al Grande Fratello. uscita dalla casa la cestista aveva commentato gli haters che in questo periodo l’hanno presa di mira per il suo fisico: “Un salutone a quelli che mi dicono che sono ingrassata come se io non avessi specchi a casa. Io tra tre settimane, con la dieta e l’allenamento, torno come prima. Voi invece la vostra stupidità e superficialità non so”.