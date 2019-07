Roma | De Vito lascia il carcere e va ai domiciliari I legali | “Felici quando sarà

Roma - De Vito è in carcere da 3 mesi ma non si dimette da presidente. M5s non vota la revoca : “Se torna ci fa causa” : La revoca di Marcello De Vito da presidente dell’Assemblea Capitolina? “Se poco poco torna, quello ce leva pure le mutande“. La frase in Romanesco, pronunciata da un consigliere del M5s che chiede di restare anonimo, rende l’idea del clima di terrore che si respira in Campidoglio. E che ha portato, dopo oltre 3 mesi, alle dimissioni di Enrico Stefàno da vice presidente vicario dell’Aula Giulio Cesare. Una ...

Il gruppo M5s di Roma si rifiuta di sfiduciare De Vito. E Stefàno si dimette : Quaranta gradi, piena crisi rifiuti, c’è pure Putin sulle sue strade, Roma è nell’occhio del ciclone. E in una giornata come questa, ad altissima tensione, come se non bastassero i cassonetti pieni di spazzatura, la maggioranza capitolina si spacca. “La verità è che in Campidoglio si sono create due fazioni”, spiega una fonte interna M5s di primo livello: “C’è chi voleva ...

Europei U21 - il «biscotto» è servito : Francia-Romania 0-0 - Italia a casa : Il tanto temuto «biscotto» alla fine si è materializzato. Agli Europei under 21 si è chiusa sullo 0-0 la partita Francia-Romania: entrambe le squadre sono qualificate, a...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2019 : Vito Dell’Aquila e Martina Corelli protagonisti - alla squadra azzurra manca soltanto il podio : La suggestiva e prestigiosa cornice del Foro Italico di Roma ha ospitato nel fine settimana la prima tappa del World Taekwondo Grand Prix 2019, massimo circuito internazionale della disciplina che raccoglie gli interpreti di primo piano del panorama internazionale e assegna punti importantissimi per la graduatoria di qualificazione olimpica. Il pubblico italiano ha assistito ad uno spettacolo di assoluto valore: la spedizione azzurra, giovane e ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2019 : Vito Dell’Aquila si ferma ai quarti di finale nei -58 kg : Gli azzurri non trovano l’acuto nella seconda giornata di gare del World Taekwondo Grand Prix di Roma. Nella spettacolare location del Foro Italico nessuno dei nostri portacolori riesce a salire sul podio oggi. Chi ci è andato più vicino è stato anche questa volta Vito Dell’Aquila, che si ferma ai quarti di finale nei -58 kg. Il 18enne pugliese si conferma tra i migliori del mondo, ma vede sfumare il sogno del podio contro lo spagnolo ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2019 : Vito Dell’Aquila e Simone Alessio per illuminare il Foro Italico - quattordici italiani in gara : L’attesa sta per terminare: si aprirà domani nella splendida cornice del Foro Italico di Roma la prima tappa del World Taekwondo Grand Prix 2019, competizione di primo piano del calendario internazionale che porterà in Italia le stelle della disciplina a livello mondiale. L’appuntamento rappresenterà una vetrina importantissima per tutto il movimento italiano, reduce da una trionfale rassegna iridata chiusa con la prima storica medaglia d’oro e ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2019 : quattordici azzurri convocati per la tappa inaugurale - Simone Alessio e Vito Dell’Aquila le punte : La stagione internazionale del Taekwondo comincia ad entrare nel vivo dopo la conclusione dei Mondiali di Manchester che hanno regalato all’Italia la prima storica medaglia d’oro con Simone Alessio nei -73 kg. La selezione azzurra guidata dal Direttore Tecnico Claudio Nolano conta di proseguire nel proprio straordinario percorso di crescita nella la prima tappa del Grand Prix che si svolgerà a Roma da venerdì 7 a domenica 9 ...

Roma - il Riesame su De Vito : “Barattava il suo ruolo in favore di interessi di privati” : Marcello De Vito “agisce barattando il suo ruolo, operando in maniera tale da funzionalizzare i propri poteri agli interessi dei privati, mostrando una elevata capacità di incidere e indirizzare gli atti espressione di uffici formalmente diversi dal proprio”. È quanto affermano i giudici del tribunale del Riesame di Roma nella motivazioni con cui hanno confermato il carcere per l’ex presidente dell’Assemblea capitolina arrestato il ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : risultati del torneo femminile di martedì 14 maggio. Azarenka elimina la campionessa uscente Svitolina : Nella giornata di oggi, per quanto riguarda il singolare femminile degli Internazionali d’Italia di Roma, si sono giocate dieci partite del primo turno e tre del secondo. Uno dei primi match a concludersi è stato quello della danese testa di serie numero 11 Caroline Wozniacki, che si è ritirata per un infortunio alla gamba sinistra dopo aver perso il primo set al tie-break contro la statunitense semifinalista all’ultimo Australian Open Danielle ...

Tabellone femminile Internazionali d’Italia Roma 2019 : Halep dalla parte di Osaka - Karolina Pliskova con Kvitova : A Roma è andato in scena il sorteggio del Tabellone femminile degli Internazionali d’Italia, torneo WTA Premier 5: le prime otto teste di serie entreranno in gioco direttamente al secondo turno, ma nella parte alta, dal lato della numero uno, la nipponica Naomi Osaka, c’è la romena Simona Halep, numero 3, mentre nella parte bassa, con la numero due, la ceca Petra Kvitova, c’è la connazionale Karolina Pliskova, numero 4 dopo il ...

Nuovo Stadio della Roma - De Vito ai pm : «Sono incorruttibile» : De Vito è stato arrestato con il suo braccio destro, l'avvocato Camillo Mezzacapo, ritenuto quest'ultimo il presunto anello di congiunzione col mondo imprenditoriale. I due avrebbero cavalcato un ...