Non buttare più i tappi di sughero | ecco 5 idee intelligenti per poterli riutilizzare

5 cose da Non buttare (assolutamente) nel WC : Il wc non è una pattumiera e anche se per molti anni nessuno ci ha fatto caso, a meno di ritrovarsi con il water intasato, anche per l’ambiente gettare alcune cose diventa un vero e proprio problema. Se avete mai buttato queste 5 cose ora, è davvero arrivato il momento di smetterla: 1. SALVIETTE UMIDIFICATE Per quanto riguarda le salviette umidificate alcune risultano essere biodegradabili altre invece no. Per cui è opportuno non buttarle ...