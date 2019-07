Melissa Satta | torna la ‘fede’ al dito Quell’anello fa impazzire tutti

Altro che Boateng! Melissa Satta in vacanza con un altro giocatore del Milan : c’è del tenero con… Romagnoli? [GALLERY] : Melissa Satta pizzicata in vacanza con il capitano del Milan Alessio Romagnoli: c’è del tenero fra i due? ‘Chi’ pensa a qualcosa di più di una semplice amicizia Di recente Melissa Satta è stata paparazzata alle isole Baleari in compagnia di Kevin Prince Boateng, ex marito, con il quale ha rotto nelle ultime settimane. Un riavvicinamento? Possibile. La coppia ha trascorso del tempo insieme al figlio Maddox, ma ...

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng - prove di riavvicinamento per il figlio : Era aprile scorso quando anche dalle pagine di Gossipblog vi davamo notizia della crisi (prima) e della fine (poi) della storia fra la showgirl Melissa Satta e il calciatore Kevin Prince Boateng. Sono passati solo 3 mesi da allora ed evidentemente ancora l'affetto tra i due non è del tutto andato a scemare, sopratuttto perché c'è un figlio di mezzo, Maddox.Grazie all'amore che unisce la coppia al piccolo di soli 5 anni, Melissa e Boateng si ...

La bellissima Melissa Satta si difende e colpisce duro chi viola la sua privacy sentimentale : Melissa Satta non ci sta e con un lungo post, mette in chiaro la propria situazione sentimentale criticando chi viola la privacy Melissa Satta difende la propria vita privata e la serenità di suo figlio Maddox (4 anni) con le unghie e con i denti. L’ex velina su Instagramsi è scagliata contro i giornalisti che, in questi ultimi giorni, hanno … Continue reading La bellissima Melissa Satta si difende e colpisce duro chi viola la sua ...

Melissa Satta scaccia il gossip : «Le fake news fanno male a mio figlio» : Melissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e Marica Pellegrinelli: al luna park con i figliMelissa Satta e ...

Chi è Tommy Chiabra - l'uomo con cui è stata paparazzata Melissa Satta (FOTO) : L'ex velina ritrova il sorriso dopo la separazione da Kevin Prince Boateng, ex marito padre del figlio Maddox

Melissa Satta smentisce il presunto flirt : “Io bersaglio di invasioni nella mia vita privata” : Con un lungo post pubblicato su Instagram la modella ha smentito categoricamente la relazione con Tommy Chiabra