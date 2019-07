Mediterranea | Di Maio | “In acque libiche intervenga la marina di Tripoli Devono portarli

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Le ong hanno trovato il loro palcoscenico ed è giusto che questi migranti vadano a Malta. Nelledeve intervenire lalibica, che fa la lotta ai trafficanti. Liportare indietro? Ovviamente, come stanno facendo ogni giorno”. È la posizione espressa dal capo politico del M5s, Luigi Di, a margine del Villaggio Coldiretti a Milano, sul caso della ongcon a bordo 54 persone e sulla gestione dei migranti in partenza dal Paese africano. Gaffe del Movimento 5 stelle: “Arrivano i fondi per il Molise” ma l’immagine è quella delle Marche L'articolo, Di: “Inladiindietro? Certo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

