(Di venerdì 5 luglio 2019) Fabio Fazio non ci sarà più con il suo programma di intrattenimento Che fuori tempo che fa, madi certo non lascerà scoperta la casella della seconda serata del lunedì e mentre su Canale 5 ci sarà l'intrattenimento "di grana grossa" la prima rete della Rai svilupperà tutto un discorso da vero servizio pubblico con un programma fra il documentario e l'inchiesta.SaràDi, come accennato in un pastone dal quotidiano piemontese La Stampa a presidiare quel luogo e smessi i panni del buon "maggiordomo" che da il buongiorno agli italiani a Unomattina, sarà alla guida di una trasmissione che prenderà le basi dal programmache lo stesso Direalizzò per Rai qualche estate fa e da cui sono partite poi le basi per le serate dedicate a Giulio Regeni e alla tragedia di Rigopiano.LediDidasu...

SerieTvserie : Le nuove Frontiere di Franco Di Mare da ottobre su Rai1 (Anteprima Blogo)