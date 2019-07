(Di venerdì 5 luglio 2019) Ilaccusa la navedi aver rifiutatocome porto sicuro e il trasbordo degli immigrati a bordo "a condizione che in porto entri anche l'imbarcazione della Ong". Il ministero dell'Interno parla di "" che prefigura "una sorta di impunità". Mediterranea replica: "Non abbiamo rifiutato La Valletta ma in queste condizioni è impossibile affrontare 15 ore di navigazione".