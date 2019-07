Inter | si prepara l' assalto a Lukaku | Icardi sarebbe in uscita dopo la chiamata di Conte

MediaWorld si prepara al Red Friday con alcune Interessanti offerte in anteprima : MediaWorld si prepara a lanciare il Red Friday e nell'attesa propone alcune offerte in anteprima: tra i prodotti in sconto troviamo anche uno smartphone Android, Redmi Note 7 in versione 4-64 GB. L'articolo MediaWorld si prepara al Red Friday con alcune interessanti offerte in anteprima proviene da TuttoAndroid.

Inter - Bale sarebbe tra gli obiettivi e Conte potrebbe preparare una formazione su misura : Gareth Bale è l'ultimo nome accostato in ordine di tempo all'Inter in questa sessione di calciomercato. L'esterno gallese è in uscita dal Real Madrid che ha deciso di cederlo visto che non rientra nei piani del tecnico, Zinedine Zidane. Inoltre i blancos hanno già investito pesantemente per rinforzare la rosa in attacco con l'arrivo di Eden Hazard dal Chelsea per oltre cento milioni di euro e di Luka Jovic dall'Eintracht Francoforte per sessanta ...

Inter - Conte prepara una squadra da scudetto : in attacco potrebbe esserci Lukaku : L'Inter sta già lavorando per la nuova stagione e con il nuovo allenatore, Antonio Conte, sta studiando la strategia per ridurre il gap dalla Juventus che in Italia domina e vince in maniera incontrastata da otto anni a questa parte. L'entusiasmo in casa nerazzurra è molto alto, pur non essendo stato ufficializzato ancora nessun acquisto, nonostante molte trattative potrebbero essere pronte per la fumata bianca. Entusiasmo testimoniato anche dai ...

La Stazione Spaziale Internazionale si prepara ad accogliere i primi astronauti privati : La NASA ha annunciato pochi giorni fa di avere “aperto” la Stazione Spaziale Internazionale ai privati: entro il 2020 il segmento Usa del laboratorio orbitante sarà accessibile anche alle compagnie private. Oltre al turismo Spaziale – ricorda Global Science – tra le attività previste vi sono progetti di ricerca in aree che comprendono la medicina rigenerativa e la bioingegneria, lo sfruttamento dell’orbita bassa ma ...

L'Italia si prepara a celebrare la 5ª giornata Internazionale dello Yoga : Iniziano le celebrazioni, dal 16 al 28 giugno, della common Yoga protocol, settimana dedicata a questa pratica millenaria con posture semplici e accessibili a tutti. La giornata internazionale dello Yoga è giunta alla sua quinta edizione (è stata approvata nel 2014 con il consenso record di ben 177 paesi) ed è stata presentata ieri presso l'Ambasciata indiana di via XX Settembre a Roma. Dunque il 21 giugno, solstizio d'estate, sotto la statua ...

Dieta ferrea e niente social - l’Inter si prepara alla rivoluzione : tutti i segreti del metodo Conte : niente sarà più come prima alla Pinetina, Antonio Conte è pronto a rivoluzionare le abitudini della squadra nerazzurra L’Inter è pronta a conoscere il metodo Conte, quell’insieme di norme e precetti che tutte le sue squadre devono rispettare per poter tornare grandi. E’ successo alla Juventus dopo due settimi posti consecutivi, così come avvenuto in Nazionale e al Chelsea: un metodo imprescindibile per l’ex ct che ...

Samsung Internet Browser Beta riceve nuove comode funzioni e si prepara al ritorno dell'Assistente video : Samsung Internet Browser Beta si aggiorna sul Google Play Store alla versione 9.4.00.26 portando il blocco della riproduzione automatica dei video e il lettore QR. Inoltre si prepara al ritorno del tanto richiesto Assistente video.

Inter - Conte sarebbe ad un passo : Marotta starebbe preparando i primi rinforzi : Sembrano esserci pochi dubbi su quello che sarà il prossimo allenatore dell'Inter. Antonio Conte, infatti, sembra davvero ad un passo tanto che, settimana prossima, potrebbe apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla società nerazzurra. Accordo triennale, fino a giugno 2022, con opzione per il quarto anno, a quasi nove milioni di euro a stagione. L'ex tecnico del Chelsea, ieri, ha risolto la questione legale in sospeso con il club ...

Canoa velocità - Coppa del Mondo 2019 : l’Italia continua a prepararsi a Mantova e posticipa l’esordio Internazionale : La Coppa del Mondo di Canoa velocità scatterà domani a Poznan, in Polonia, ma l’Italia non sarà della partita, essendo la Nazionale in ritiro a Mantova fino al 28 maggio. Gli azzurri si preparano ad esordire a Duisburg, in Germania, nel fine settimana successivo, mettendo nel mirino i Mondiali di agosto, che metteranno in palio i pass olimpici (poi ci saranno occasioni anche agli Europei e nella seconda tappa di Coppa del Mondo ...

Il Mattino – Addio Insigne - l’Inter prepara l’offerta al Napoli : cosa mette Marotta sul piatto : Il Mattino – Addio Insigne, l’Inter prepara l’offerta al Napoli Il Mattino – Addio Insigne, l’Inter prepara l’offerta al Napoli. Quella di domenica prossima contro l’ Inter potrebbe essere l’ ultima partita di Insigne con la maglia del Napoli. A lanciare l’ indiscrezione bomba è Il Mattino, nell’ edizione in edicola ieri mattina, che noi abbiamo riportato. A tal proposito, ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Verdasco trova il break tornando in partita. Schwartzman si prepara a chiudere il match : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

Conflitto di Interessi - M5S prepara la norma "anti-tycoon" : Divieto incarichi nel governo statale o locale e nelle Authority per i soggetti titolari, anche per interposta persona, di patrimoni immobiliari o mobiliari oltre i 10 milioni di euro, fatta eccezione per i titoli di stato. E’ quanto prevede una bozza della proposta M5s sul Conflitto di interessi, in possesso dell’Ansa, che fa anche riferimento alle partecipazioni superiori al 2% in imprese titolari di diritti esclusivi, monopoli, ...

La Serie A prepara i titoli di coda - l’Inter vuole siglare la qualificazione in Champions : Mancano solamente tre giornate alla fine di questo campionato dove, come di consueto la Serie A ha visto dominare i bianconeri, che si sono aggiudicati lo scudetto.La bellezza delle ultime tre giornate di campionato verranno caratterizzate dalla corsa alla Champions League.Con un Inter favorita: Chievo già retrocesso, la trasferta di Napoli con già in tasca il secondo posto quindi una qualificazione già certa per la prossima edizione della ...