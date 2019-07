Giulia Salemi si consola con un rampollo milanese

Francesco Monte e Giulia Salemi - "violento litigio nella notte poi l'addio". L'insospettabile vip coinvolto : Un litigio furioso, e poi l'addio. Tra Francesco Monte e Giulia Salemi sarebbe tutto finito a Cannes, a causa di un durissimo scontro nella notte (per non meglio precisati motivi). Poi, secondo Spy, Monte avrebbe preso coraggio e si sarebbe dichiarato alla modella Isabella De Candia, con cui da qual

Francesco Monte : lite con Giulia Salemi - poi l'addio e il flirt con Isabella (RUMORS) : La storia d'amore tra Francesco Monte e Isabella De Candia, sarebbe ufficiale: stando a quello che racconta l'ultimo numero di Spy, il pugliese farebbe coppia fissa con l'indossatrice da poche settimane, ma i due si conoscerebbero dallo scorso aprile. Dopo la turbolenta rottura con Giulia Salemi (si parla di una furiosa discussione nella notte a Cannes), il 32enne si sarebbe fatto avanti con la modella, che a sua volta avrebbe lasciato il ...

Francesco Monte - addio Giulia Salemi : la nuova fidanzata è la modella Isabella De Candia : Un nuovo amore per Francesco Monte, dopo l’addio a all’ex coinquilina ed ex compagna Giulia Salemi, conosciuta tra le mura della casa del Grande Fratello. L’ex tronista (e storico ex di Cecilia Rodriguez) sarebbe infatti fidanzato con la modella Isabella De Candia. Il gossip corre da giorni sul web, anche a causa di alcune reciproche interazioni sui social con scambi di like. I due avrebbero già trascorso un weekend in Puglia, a Trani e, come ...

Giulia Salemi solo un ricordo - Monte a Ibiza con Isabella ecco il bacio (Foto e Video) : Giulia Salemi è soltanto un ricordo ormai, Francesco Monte si da alla pazza gioia in quel di Ibiza, dentro un noto locale della Isla Blanca Bye bye Giulia Salemi, adesso per Francesco Monte c’è Isabella De Candia. A pubblicare la foto del loro primo bacio è il giornalista Alberto Dandolo, che riceve un video da una discoteca … Continue reading Giulia Salemi solo un ricordo, Monte a Ibiza con Isabella ecco il bacio (Foto e Video) at ...

