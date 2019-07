Festa anche per i Samsung Galaxy Note 9 TIM | con aggiornamento di giugno N960FXXU3CSF9

Universiadi - fa Festa anche l'Italia : Auber è la prima medaglia azzurra : Esulta l'Italia con il bronzo di Gabriele Auber, tesserato per la Marina Militare. Il biondo nuotatore triestino regala la prima medaglia azzurra delle Universiadi 2019, chiudendo con il...

Almeno 200 persone sono state arrestate in Russia per aver partecipato a una maniFestazione non autorizzata : tra loro c’è anche Alexei Navalny : Almeno 200 persone sono state fermate oggi a Mosca, in Russia, per aver partecipato alla manifestazione di protesta organizzata dopo l’arresto (nel frattempo revocato, con la chiusura del caso aperto nei suoi confronti) del giornalista Ivan Golunov. La manifestazione era

Secondo fonti mediche del Guardian - le milizie che la settimana scorsa hanno represso la maniFestazione pro democrazia in Sudan hanno compiuto anche 70 stupri : Secondo fonti mediche citate dal Guardian, le milizie che la settimana scorsa hanno represso la manifestazione pro democrazia a Khartum, la capitale del Sudan, hanno compiuto anche una settantina di stupri. Durante l’attacco, compiuto da una forza di sicurezza vicina

Rugby a 7 - World Series Parigi 2019 : le Fiji vincono la maniFestazione. Alle Olimpiadi anche USA - Nuova Zelanda e Sudafrica : Si è conclusa a Parigi la decima ed ultima tappa delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione hanno messo in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per le Fiji, che si aggiudicano la manifestazione davanti a USA, Nuova Zelanda e Sudafrica. Retrocede il Giappone, sostituito nella prossima stagione dall’Irlanda. Finalissima Fiji-Nuova Zelanda 35-24 Finale 3° posto USA-Sudafrica 7-24 Finale 5° ...

2 giugno - Fico : “Festa dedicata anche a rom e migranti”. Salvini replica : “Offende chi sfila e mi fa girare le scatole” : “La festa della Repubblica va dedicata a tutti gli italiani, a tutti i migranti che si trovano sul nostro territorio, alle comunità, anche a quelle più deboli come quella di rom e sinti“. Sono le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione del 2 giugno, a cui è seguita la replica di Matteo Salvini: “A me fa girare le scatole. Offende chi ha sfilato oggi”. ...

Meteo : Festa della Repubblica tra Sole - primi 30°C e anche temporali - previsioni : L'estate sembra voler finalmente prendere in mano le redini della situazione nel Mediterraneo dopo una primavera inesistente, quantomeno nella sua seconda parte, su quasi tutta Italia. Con l'inizio...

Anche Gattuso alla Festa di Ancelotti : ecco chi c’era : Il Corriere dello Sport e Il Mattino raccontano l’anticipo di compleanno di Ancelotti a Capri. È nato il 10 giugno ma in quella data il mister sarà in Canada. Così ha voluto un piccolo assaggio per festeggiare con il presidente De Laurentiis e qualche “pezzo di vita”. Una sessantina gli invitati cui ha offerto la cena da Mammà, un raffinato locale alle spalle della Piazzetta, insieme a lady Mariann. Oltre al ds Giuntoli e ai figli Davide e ...

Inter-Empoli sold out - aperto anche il terzo anello : “Festa o guerra” : Si avvicina la partita decisa per la stagione di Inter e Empoli, le due squadre sono alla ricerca di punti per la Champions League e la salvezza e non possono permettersi un passo falso per non complicare la corsa ai rispettivi obiettivi. Nel frattempo pubblico delle grandi occasioni a San Siro, venduti oltre 67mila biglietti, con il dato finale che potrebbe sfiorare i 70mila, in mattinata infatti è stato aperto anche il terzo anello ...