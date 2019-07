“Esagerata!” Karina Cascella | bikini striminzito e seno strizzato | si vede tutto

caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2019) Mamma di Ginevra ed ex compagna di Salvatore Angelucci,è una delle opinioniste fisse delle trasmissioni di Canale 5. È spesso sotto ai riflettori e nel mirino degli hater per le sue foto su Instagram e i commenti al vetriolo lanciati ad altre ragazze dello spettacolo. Lei stessa è stata criticata più volte per essersi rifattae labbra. Laha fatto discutere per via di uno scatto che la mostra con unalquanto seducente e, che il web lo conosce bene, aveva messo subito le mani avanti scrivendo un lungo post: “La faccia dice. Ovvero attenti con i commenti… non fatemi arrabbiare come sempre. Il costume è piccolo per voi? (per me no) Si vedono troppo le tette? ( le ho rifatte apposta) Ci sono troppe foto poco vestita? (siamo in estate ci sarà tempo per vestirsi)”.E ancora: ”Ho ...

