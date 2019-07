Casting per programmi di Maria De Filippi e per l' agenzia Le Perle delle Muse

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Sono attualmente in corso le selezioni perlegati aDe, ovvero Giortì, una nuova trasmissione che andrà in onda su LA5 e sarà condotta da Gemma Galgani e Giulia De Lellis, e per il Trono Over di Uomini e Donne, condotto daDesu Canale 5. Sono inoltre tuttora aperti iper alcuni eventi a cura dell'Le. Witty tv Sono tuttora aperte le selezioni per un nuovo programma prodotto daDee dal titolo Giortì, legato al racconto di una 'festa indimenticabile'. Gli interessati devono far riferimento al sito web di Witty tv, dove saranno tenuti a compilare il relativo form di iscrizione ai. Il programma andrà poi in onda su LA5, e verrà condotto da Gemma Galgani e da Giulia De Lellis, due personaggi ormai ben noti, soprattutto in rapporto a Uomini e Donne, condotto daDe. Proprio in ordine a ...

