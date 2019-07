Addio a Ugo Gregoretti | maestro del cinema italiano

vanityfair

(Di venerdì 5 luglio 2019) E’ morto oggi, venerdì 5 luglio, nella sua casa di Roma, dopo una carriera lunga 60 anni, Ugo, regista e attore, pioniere del giornalismo televisivo e scrittore, molto apprezzato per l’arguzia e l’ironia di cui era capace, una delle personalità più originali e anticonformiste del mondo della cultura italiana. Era nato il 28 settembre 1930 a Roma e venne assunto in Rai un mese prima che iniziassero le trasmissioni ufficiali, nel 1953, su raccomandazione, come raccontava sempre: iniziò subito a raccontare i cambiamenti del costume del Belpaese in trasmissioni come Controfagotto (1960), Il Circolo Pickwick(1968), Le tigri di Mompracem con Gigi Proietti, fino a Romanzo popolare(1975), Uova fatali (1977) e il contestatissimo Il conto Montecristo (1996), frutto di lotte ai vertici Rai. La parabola artistica Navigando nei generi più disparati, dal ...

