calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Entrare al San Paolo gremito ieri sera per la cerimonia d’apertura e trovarsi davanti a tutta quella gente è stata un’emozione che non si può descrivere. Immaginare di giocare davanti a tante persone dà ancora più motivazione: l’unione fa la forza e quindi tifosi di Cava e chiunque possa venire…! Venite domani allo stadio, il nostro sogno può continuare e insieme si sogna meglio!”. Un appello fatto di cuore e convinzione quello di Giuseppe, centrocampista della Reggina, tarantino di nascita edella Nazionale Universitaria di Daniele Arrigoni. Un numero 10 sulle spalle, numero che nel calcio ha un significato tutto speciale e regala attenzione. Ma lui non ha paura e non si tira indietro di fronte alle responsabilità. Forse è per questo che Arrigoni lo ha voluto: “E’ stata una scelta condivisa dalla squadra, anche perché io sono uno ...

CalcioWeb : #Universiade, parla #Ungaro, capitano degli azzurrini: “tifosi italiani stateci vicini e venite allo stadio domani… - gaetanoxche : @rep_napoli Ma vuoi mettere Milano-Cortina?Fatte le dovute proporzioni,ovviamente,io dell'universiade in ambito naz… - infoitinterno : Universiade, dal coniglio ai fagioli zampognari: parla ischitano il menù del benvenuto -