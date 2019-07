Un sorriso per scacciare i vecchi brutti pensieri | splendida l’autoironia di Acerbi

MotoGp - finalmente un sorriso per Valentino Rossi : il Dottore svela importanti aggiornamenti sulla Yamaha : Il pesarese ha parlato in vista del pRossimo appuntamento di Assen, ultimo tracciato su cui è riuscito a vincere ormai nel lontano 2017 Sono trascorsi due anni esatti dall’ultimo successo di Valentino Rossi in MotoGp, il pilota della Yamaha infatti non sale sul gradino più alto del podio dal Gp di Assen del 2017. Alessandro La Rocca /LaPresse Proprio il tracciato olandese ospiterà questo week-end il Motomondiale, un’occasione ...

VIDEO Sebastian Vettel non perde il sorriso dopo la conferma della penalità - linguagge e boccacce su Sky : Sebastian Vettel ha appreso la triste notizia che la Commissione della FIA non ha accettato l’istanza della Ferrari riguardo alla penalità inflitta nel GP del Canada, il pilota si è infuriato nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport ma non ha perso comunque il sorriso: ha fatto un po’ di linguacce alle spalle di Federica Masolin e di Davide Valsecchi che stavano commetando l’evento ai microfoni di Sky Sport. Di seguito il ...

Superbike – La Ducati ritrova il sorriso : Bautista si aggiudica la vittoria in Gara-1 a Jerez : Splendido successo di Alvaro Bautista davanti al suo pubblico: Gara-1 di Jerez de la Frontera è dello spagnolo della Ducati Alvaro Bautista, Aruba.it Racig – Ducati, vince gara 1 a Jerez de la Frontera nel Gp di Spagna di Superbike, davanti a Michael van der Mark (Pata Yamaha WorldSbk Team) e a Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSbk). Col successo odierno lo spagnolo Bautista allunga in classifica su Rea il cui terzo posto è ...

Bambini in ospedale - per le famiglie la vacanza è solidale : "In Salento il villaggio del sorriso" : A Cutrofiano, in provincia di Lecce, un'associazione offre accoglienza ai genitori che soffrono e combattono. "Piscina, pasti tipici salentini, e un taxi sociale per il mare: tutto ciò che serve per ritrovarsi come famiglia"

Monaco on fire! Hamilton trionfa per Niki Lauda : la Ferrari ritrova un timido sorriso : Lewis Hamilton conquista una faticosissima vittoria per Niki Lauda a Monaco: Vettel approfitta della penalizzazione di Verstappen e sale sul secondo gradino del podio Il Gp di Monaco non delude mai: nel lussuoso scenario di Montecarlo i piloti della Formula 1 hanno regalato uno spettacolo pazzesco in pista sulle loro monoposto. Charles Leclerc è riuscito ad attirare l’attenzione nel suo Gp di casa, con dei sorpassi mozzafiato e ...

Il sorriso degli agenti per l'arresto dell'uomo che ha sparato a Noemi : La polizia di Napoli fa il tifo per Noemi. Una foto pubblicata dal profilo della Questura partenopea mostra il sorriso degli agenti dopo l’arresto del presunto killer che ha sparato a Noemi.Nello scatto, la squadra mobile e la squadra omicidi appaiono in posa con il questore Antonio De Iesu, che si è congratulato con i suoi uomini per gli arresti dei presunti responsabili dell’agguato in piazza Nazionale, Armando e Antonio Del ...