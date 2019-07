Scherma | Universiadi 2019 | prime medaglie per l’Italia Roberta Marzani e Matteo Neri

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) Sono cominciate leper la. Al PalaUnisa di Baronissi non è risuonato l’inno d’Italia, ma sono comunque arrivate duedi bronzo per la squadra azzurra. La prima dinella spada femminile, mentre la seconda dinella sciabola maschile. Nella prova di spada femminile la vittoria è andata alla francese Louise Marie, che ha superato la russa Zharkova con il punteggio di 15-12. Proprio quest’ultima aveva sconfitto in semifinale la bergamasca, iscritta alla facoltà di Farmacia dell’Università di Milano, per 15-9. Ultima stoccata fatale negli ottavi di finale per Nicol Foietta, sconfitta per 15-14 dalla russa Mroszcazk. Nei sedicesimi è uscita la terza delle azzurre, Eleonora De Marchi, battuta per 15-8 dall’ucraina Brovko. Oro per la Corea del Sud nella prova di spada maschile. Sul gradino più alto del ...

zazoomblog : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 4 luglio. Cusinato bronzo nei 400 misti quattro medaglie dal nuoto e du… - zazoomblog : LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA: risultati 4 luglio. Cusinato bronzo nei 400 misti quattro medaglie dal nuoto e du… - gazzettanapoli : Universiadi, da tuffi, nuoto e scherma le prime medaglie per l’Italia. I risultati in tempo reale.… -