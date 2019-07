Restituì medaglia d' oro al valor militare | il Viminale gli chiede il conto di 1 410 euro

blogo

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il vicebrigadiere dei carabinieri Pietro Sini ha deciso di sfidare apertamente il Ministero dell'Interno guidato da Matteo Salvini che in queste ore gli ha notificato una richiesta di risarcimento per lad'oro alche gli era stata consegnata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e che lui aveva restituito lo scorso anno.Sini era uno dei militari sopravvissuti all'attentato alla base MSU italiana dei Carabinieri a Nassiriya, in Iraq, del 12 novembre 2003, quando a perdere la vita a causa del camion cisterna carico di esplosivo fatto esplodere all'ingresso nella base erano state 28 persone. Pietro Sini era rimasto ferito in quell'occasione, ma al suo ritorno in Italia non ha trovato da parte dello Stato il supporto che riteneva di meritare:Da solo portai fuori le persone che non erano in grado di uscire. In seguito ho anche proceduto al recupero ...

