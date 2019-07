Prima di tornare in Russia Putin incontra Berlusconi a Fiumicino : Un amico è per sempre. Vladimir Putin non lascia l’Italia senza salutare Silvio Berlusconi. L’appuntamento è alle 21, all’ora di cena, all’aeroporto di Fiumicino. Forse ci sarà spazio per un piccolo brindisi in onore della pluriennale amicizia. E anche per sgranocchiare uno snack Prima del ritorno in Russia.Di certo sarà qualcosa di più di una stretta di mano, un colloquio che con molta ...

La Nasa ha scelto la Prima azienda per tornare sulla Luna : (Foto: Nasa) Si chiama Maxar Technologies ed è l’azienda, appena scelta dalla Nasa, che sarà incaricata di costruire il primo modulo della futura stazione Lunare Gateway, destinata a essere l’avamposto per gli astronauti nel programma Lunare Artemis, che ha lo scopo di far tornare l’uomo (e anche la prima donna) sulla superficie della Luna entro il 2024. Maxar, quindi, produrrà il primo modulo fondamentale della stazione ...

Eliana Michelazzo si sfoga Prima di Live : “Non posso tornare indietro” : Live Non è la d’Urso, Eliana Michelazzo provata: le ultime sue parole sui social Stasera andrà in onda una nuovissima puntata di Live Non è la d’Urso. E in questa occasione verrà trasmessa l’intervista integrale di Eliana Michelazzo, la quale ha rivelato che Mark Caltagirone non esisterebbe. La manager, sempre in questa intervista, ha anche dichiarato di aver scoperto da poco che nemmeno il suo fidanzato sarebbe mai esistito. ...

Meteo : la Primavera stenta a tornare. Ancora pioggia e neve - il tempo migliora dal pomeriggio : Non sembra attenuarsi l'ondata di maltempo e freddo che sta interessando l'Italia ormai da 24 ore: lo scenario si mantiene praticamente invernale. Le nevicate, seppur in attenuazione, sono tutt'ora in ...