MotoGP | GP Germania 2019 | prove libere Programma | orari e tv venerdì 5 luglio

MotoGP - GP Germania 2019 : Marquez - il dominatore del Sachsenring. Dovizioso e Valentino Rossi : serve una magia : Neanche il tempo di realizzare cosa è successo ad Assen (Olanda), che è subito il momento di mettersi tuta e casco ben allacciato e pensare al GP di Germania 2019, nono round del Mondiale di MotoGP. Siamo al giro di boa della stagione. Un’annata in cui il marchio di Marc Marquez è particolarmente evidente. L’asso della Honda, reduce dal secondo posto della Cattedrale del Motociclismo, ha visto salire il proprio vantaggio nei ...

MotoGP in tv - GP Germania 2019 : orari - programmazione Sky e TV8 - dirette e differite : Si torna subito in pista nel Mondiale 2019 di MotoGP e il Circus volge il proprio sguardo al GP di Germania, nona prova iridata. Sul tracciato del Sachsenring i piloti più veloci gareggeranno, contendendosi il successo finale prima della pausa estiva. Un giro di boa stagionale nel quale Marc Marquez vorrà far valere la sua grande confidenza con la pista tedesca, avendo ottenuto sei successi consecutivi in top class. Il campione del mondo in ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Germania : Il campionato mondiale di MotoGP 2019 è pronto per sbarcare sul circuito del Sachsenring in vista del Gran Premio di Germania 2019, nono appuntamento della stagione e, soprattutto, ultima tappa del calendario prima della lunga pausa estiva. Siamo nel momento clou dell’annata e gli spunti di interesse non mancano. Andiamo ad analizzare i più importanti in vista del fine settimana della Sassonia. 1 Proseguirà il dominio di Marquez al ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Germania 2019 : “Il circuito non ci favorisce - sarà difficile : ci aspetta una sfida” : Andrea Dovizioso è reduce dal quarto posto nel GP d’Olanda 2019, il forlivese non è riuscito a brillare ad Assen e ora si trova a 44 punti di distacco da Marc Marquez, leader del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati si sta preparando per il GP di Germania che andrà in scena nel weekend al Sachsenring, uno dei circuiti preferiti da Marquez che cercherà un’altra vittoria per allungare definitivamente in testa alla classifica ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Germania 2019 : “Importante essere veloci fin da subito al Sachsenring” : Un’altra domenica negativa per Valentino Rossi quella dell’ultimo fine settimana del Mondiale 2019 di MotoGP. La caduta nella sempre amata Assen (Olanda) ha deluso le sue aspettative e quelle dei suoi tifosi. Il “Dottore”, infatti, ha totalizzato il terzo ritiro consecutivo dopo quelli del Mugello e di Barcellona (Spagna). Una sequenza negativa resa ancor più pesante se si guarda al successo dell’altra Yamaha ...

MotoGP - GP Germania 2019 : una pista favorevole a Honda - Ducati o Yamaha? Analisi del tracciato : Nel prossimo weekend andrà in scena il 34° GP di Germania valido per la top-class, sul celebre tracciato del Sachsenring. La prima volta fu nel 1961 quando ancora si doveva parlare di Germania Est. Il Ring è diventato sede fissa a partire dal 1998 e la Honda l’ha fatta da padrona. La scuderia di Tokyo ha ottenuto, infatti, 15 vittorie su 21, le ultime 9 consecutive. Un circuito che ha in Marc Marquez il suo dominatore, impostosi nelle ...

MotoGP - GP Germania 2019 : Marc Marquez quasi imbattibile al Sachsenring. Una delle piste predilette per il catalano : Tenete bene a mente questa data: domenica 19 luglio 2009. Cos’ha di particolare vi chiederete? Semplicissimo. Si tratta dell’ultimo giorno in cui un Gran Premio di Germania del Motomondiale non è stato vinto da Marc Marquez. Una statistica che fa davvero impressione e che spiega in maniera perfetta come il Cabroncito sia dominante sul circuito del Sachsenring. Da quel momento in avanti, letteralmente, ha dato il via ad un dominio che ...

Marc Marquez MotoGP - GP Germania 2019 : “Andiamo su una delle mie piste favorite - i risultati del passato non significano molto” : Marc Marquez si appresta ad affrontare il weekend del Gran Premio di Germania 2019 con la consapevolezza di poter affondare un colpo quasi definitivo nella lotta per il titolo iridato. Lo spagnolo della Honda è leader del Mondiale con 44 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso ed è reduce dal positivo secondo posto di Assen alle spalle della Yamaha di Vinales (fuori gioco per il titolo), inoltre si avvicina l’appuntamento con la gara del ...

MotoGP - GP Germania 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso al Sachsenring. Tante difficoltà sul circuito di Marquez : Il motomondiale 2019 apre le porte al GP di Germania che si correrà questo fine settimana sul circuito del Sachsenring, storico appuntamento del calendario giunto alla sua sessantottesima edizione; per la prima volta quest’anno i piloti sono chiamati a un back to back di gare dopo il weekend appena concluso in terra olandese, dove abbiamo assistito alla rinascita della stella di Maverick Viñales, capace di costruirsi un successo con ...

MotoGP – La Honda ha scelto il sostituto di Jorge Lorenzo per il Gp di Germania : La Honda ha scelto il sostituto di Jorge Lorenzo per il Gp di Germania: sarà Stefan Bradl a scendere in pista al Sachsenring E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: dopo la gara in Olanda, i piloti si sfideranno nuovamente domenica, al Sachsenring. Al Gp di Germania sarà assente Jorge Lorenzo, che dopo la gara di Assen dovrà saltare anche l’appuntamento tedesco a causa delle conseguenze ...

MotoGP - GP Germania 2019 : i precedenti di Valentino Rossi al Sachsenring : Dopo il trittico terribile Mugello-Montmelò e Assen, concluso con altrettante cadute, Valentino Rossi è pronto a sbarcare sul circuito del Sachsenring per il Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP. Il “Dottore” sta vivendo uno dei momenti peggiori della sua intera carriera e confida nel tracciato della Sassonia per chiudere nel migliore dei modi la prima parte della sua annata. Per il pilota di Tavullia le chance di successo, ...

MotoGP - GP Germania 2019 : un Mondiale senza soste. Marc Marquez vuole la fuga prima delle vacanze : Nemmeno il tempo di rifiatare che il MotoMondiale 2019 è pronto per un nuovo appuntamento. Dall’Università della moto di Assen, infatti, il Circus si sposta sul tracciato del Sachsenring per il Gran Premio di Germania, nono appuntamento della stagione. Si tratta di una tappa di capitale importanza per il prosieguo del campionato, per diversi motivi. In primo luogo perché il leader della classifica generale, Marc Marquez, sbarca sulla sua ...